Wamen-KP Sebut Butuh Rp 234,5 Triliun untuk Modernisasi 4.582 Kapal Ikan

Ilustrasi kapal nelayan saat sandar. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan hingga 2029 mencapai Rp 234,55 triliun.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, merinci kebutuhan dana tersebut terbagi atas dua skema, yakni pembangunan 1.582 unit kapal senilai Rp 40,43 triliun dan pengadaan 3.000 unit kapal senilai Rp 194,12 triliun.
Didit menjelaskan, alokasi anggaran sebesar Rp 40,43 triliun ditargetkan untuk membangun 1.582 unit kapal berukuran 30 gross tonnage (GT), 200 GT, hingga 500 GT.
Armada ini diproyeksikan menghasilkan produksi 281 ribu ton ikan per tahun dengan nilai Rp 6,6 triliun.
Sementara itu, anggaran Rp 194,12 triliun diperlukan untuk pengadaan 3.000 unit kapal berukuran 30 GT hingga kapal berkapasitas besar skala industri.
Armada ini diproyeksikan mampu mencatatkan hasil tangkapan 765 ribu ton atau senilai Rp 21,9 triliun per tahun.
Secara keseluruhan, modernisasi 4.582 unit kapal ini diproyeksikan mampu mencatatkan total produksi hingga 1,05 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp28,5 triliun.
"Pada tahap awal, kami akan membangun 1.000 kapal ikan berukuran 30 GT untuk diserahkan ke wilayah pesisir di seluruh Indonesia," kata Didit, dikutip Jumat (23/10).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mohammad Idnila mengungkapkan rincian sumber pendanaan dari target 4.582 kapal tersebut. Ia menyebut sebanyak 1.582 unit telah mendapatkan dukungan pendanaan dari Inggris.
"Sedangkan, 3.000 unit mungkin nanti dari pinjaman dalam negeri," kata dia.
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