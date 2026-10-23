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Antara
Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Mineral Kritis, Hilirisasi, dan AI jadi Prioritas Investasi Danantara Tahun Depan

Petugas berjaga di depan logo Danantara di Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Petugas berjaga di depan logo Danantara di Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan memprioritaskan investasi pada tiga sektor strategis pada 2027, diantaranya mineral kritis (critical minerals), hilirisasi (downstreaming), serta infrastruktur digital termasuk pusat data dan kecerdasan buatan (AI).

Managing Director Global Relations & Communications Danantara, Pahala Mansury mengatakan, Danantara tengah mengkurasi sejumlah proyek dalam pipeline investasi untuk menentukan sektor strategis untuk tahun depan yang melibatkan PT Danantara Investment Management (DIM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta.

“Yang paling besar, dari khususnya BUMN-BUMN kita adalah di sektor critical minerals dan downstreaming. Jadi itu adalah yang cukup banyak,” kata Pahala dalam Morning Coffee Session di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (22/10).

Selain itu, Pahala mengatakan Danantara melihat potensi investasi yang cukup besar di sektor data center dan Artificial Intelligence (AI).

Ia mengungkapkan proyek data center berpotensi difinalisasi dalam New Asia Forum (NAF) yang akan diselenggarakan pada 3-4 Desember 2026 di Bali yang menargetkan komitmen investasi hingga USD 30 miliar.

Di sisi lain, Pahala mengatakan Danantara tetap membuka peluang investasi ke sektor lain pada tahun depan.

Adapun, sejumlah sektor yang turut dijajaki diantaranya ketahanan pangan (food security), energi rendah karbon (low carbon energy), energi tanpa karbon (carbonless energy), serta pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pada sektor pendidikan, Pahala mengatakan, Danantara telah berdiskusi dengan sejumlah universitas dari berbagai negara, sehingga diharapkan NAF dapat menjadi wadah untuk membahas peluang pengembangan institusi pendidikan berkelas dunia di Indonesia.

Ia menyebut upaya tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pendanaan, namun juga pengembangan pengetahuan, talenta dan aspek pendukung lainnya.

Editor: Estu Suryowati
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