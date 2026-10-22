Targetkan 21 Juta Orang, Jumlah Penerima Manfaat MBG untuk 3B Ingin Diperluas

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bersama para wakil kepala dan sejumlah pejabat utama BGN menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono ingin memperluas cakupan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

Pasalnya, dari total sekitar 21 juta sasaran, baru lebih dari 10 juta orang yang telah menerima program tersebut.

"MBG ini adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN. Karena itu, uang rakyat harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan intervensi gizi kepada penerima manfaat. Di sinilah pentingnya data yang benar, termasuk dengan bantuan kader Posyandu dan PKK,” tegas Sudaryono di Bali, Kamis (22/10).

Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan pentingnya keterlibatan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam memastikan Program MBG menjangkau penerima manfaat secara tepat sasaran.

Melalui kolaborasi dengan Tim Pembina Posyandu Pusat, BGN memperkuat upaya edukasi gizi, pendataan penerima manfaat, serta pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Menurutnya, kader Posyandu memiliki posisi strategis karena tersebar hingga tingkat desa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Jangkauan tersebut dapat mendukung BGN dalam memastikan kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi gizi memperoleh manfaat program sesuai kebutuhan.

Ia menambahkan, perluasan cakupan penerima manfaat terus dilakukan seiring dengan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses terhadap makanan bergizi sekaligus mendukung pencegahan masalah gizi sejak dini.

Selain membantu pendataan dan edukasi, Mas Dar mendorong kader Posyandu untuk berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Kader dapat menjadi mitra BGN dalam memantau proses penyediaan makanan di SPPG, termasuk kesesuaian proses memasak, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga ketepatan waktu distribusi.

“Kami juga membuka ruang bagi kader Posyandu untuk berkolaborasi dengan dapur-dapur SPPG. Mereka bisa melihat, memeriksa, dan memastikan apakah proses memasaknya sudah benar, SOP-nya dijalankan, serta bagaimana distribusinya. Kami ingin kader Posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan,” jelas Mas Dar.

Menurut Mas Dar, partisipasi publik merupakan unsur penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan program.