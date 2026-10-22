Menkeu-MenPAN RB Pastikan Gaji PNS Tetap Ditransfer, Bukan Via Kopdes

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah memastikan gaji PNS maupun pensiunan tetap diberikan dengan skema transfer, bukan via Koperasi termasuk Kopdes Merah Putih.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada wartawan.
Rini memastikan bahwa pemerintah belum memutuskan pengalihan skema pembayaran gaji tersebut, sehingga mekanisme yang berjalan saat ini tetap dipertahankan.
"Sebenarnya kita belum ada rencana untuk mengalihkan. Kan yang paling penting itu adalah bagaimana para ASN (PNS) itu mendapatkan layanan untuk penggajian tuh nyaman, transparan, mudah, seperti itu, begitu, ya," terang Rini di Taman Kota Peruri, Jakarta, Rabu (21/10).
Dia mengatakan, pihaknya masih perlu mencari informasi lebih lanjut dari Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara terkait mekanisme penggajian PNS.
Namun, Rini menekankan bahwa pemenuhan hak pegawai tetap menjadi prioritas. "Pada prinsipnya saya tetap ingin para ASN (PNS) itu dimudahkan di dalam mendapatkan hak-nya," jelasnya.
Saat ditanya kembali apakah pemerintah telah menyiapkan rencana pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih, Rini menjawab singkat. "Enggak ada. Belum ada," tegasnya.
Senada, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan mekanisme pembayaran gaji PNS masih berjalan seperti sekarang. Pemerintah tetap menyalurkan gaji melalui mekanisme yang berlaku saat ini.
"Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer, tetap seperti sekarang," kata Suahasil saat ditanya mengenai wacana pembayaran gaji melalui Kopdes Merah Putih di Istana, Selasa (20/10).
Di sisi lain, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan, gagasan tersebut berawal dari tawaran agar koperasi ikut berperan dalam pembayaran gaji pegawai dan pensiunan.
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