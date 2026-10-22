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Djati Waluyo
Jumat, 23 Oktober 2026 | 01.24 WIB

Prabowo Bakal Salurkan Rp 400 Triliun untuk Petani dan Nelayan di Daerah Terpencil

Presiden Prabowo Subianto. (Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto. (Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menyebut pemerintah bakal menyalurkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk petani, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil maupun tertinggal. 

"Saya ingin menyalurkan salurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan dan mereka yg berada di pedesaan dan di daerah daerah terpencil dan tertinggal," ujar Prabowo dalam Rakornas TPKAD, Jakarta, Kamis (22/10).

Prabowo mengatakan, pemerintah telah menyalurkan dana sekitar Rp 53 triliun dengan penerima manfaat mencapai 2 juta warga.

"Di tahun yang akan datang rencana kita sasaran kita Insyallah terwujud," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, mencatat realisasi penyaluran anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sejumlah program pembiayaan telah mencapai Rp 257,84 triliun sampai dengan 20 Oktober 2026.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penyaluran KUR, kredit asintan, kredit industri padat karya, dan kredit industri program perumahan telah disalukan bagi 4 juta debitur.

“Di mana Kredit Asintan juga terus didorong, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Industri Program Perumahan. Ini jumlahnya seluruhnya tahun ini dibudgetkan Rp 300 triliun, dan realisasinya sampai dengan 20 Oktober Rp257,84 triliun dengan 4 juta debitur,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, pemerintah juga menurunkan suku bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari sebelumnya 18 hingga 25 persen menjadi 8 persen flat per tahun.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi perempuan dari kelompok prasejahtera.

“Dan yang terbaru arahan Bapak Presiden, Kredit Perempuan Prasejahtera bunganya diturunkan, Pak Presiden, dari 18–25 persen menjadi 8 persen flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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