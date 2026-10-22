Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Buka Rekening 25 Juta Warga

JawaPos.com - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,28 triliun untuk program satu orang satu rekening.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran itu untuk membuka rekening bagi sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun di kelompok desil 1 hingga 4.

Ia menjelaskan, program tersebut ditujukan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dari 93 persen menjadi mendekati 99 persen.

“Dengan program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” ujar Airlangga di acara Rakornas TPAKD, Jakarta, Kamis (22/10).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, program Satu Orang Satu Rekening disiapkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Data calon penerima program disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam program tersebut, pemerintah menyiapkan setoran awal sebesar Rp 50.000 untuk setiap rekening.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk membuka rekening, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah dan mendukung kegiatan produktif masyarakat.

“Ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening,” ujarnya.