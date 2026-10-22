OJK Catat Kredit Melawan Rentenir Tembus Rp 64,8 Triliun, Sasar 2,3 Juta Debitur

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencatat penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah mencapai Rp 64,8 triliun, dan disalurkan kepada 2,3 juta debitur.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan program ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus membantu masyarakat mendapatkan sumber pendanaan yang lebih terjangkau.

“Bisa kita lihat di sini bahwa beberapa program unggulan kita, yaitu adalah program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur,” ujar Friderica dalam acara Rakornas TPAKD, Jakarta, Kamis (22/10).

Friderica mengatakan, OJK juga mencatat penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas sebesar Rp 5,4 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.

Selain itu, OJK juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar.

Melalui program tersebut, pelajar dapat membuka rekening Simpanan Pelajar (Simpel) dengan modal awal sebesar Rp 5.000.

“Kami sudah datang juga ke sekolah rakyat dan sebagainya. Tadi adik-adik kita yang menyanyikan lagu untuk kita semua itu adalah dari Sekolah Rakyat binaan Bapak Presiden secara langsung,” ujarnya.

Friderica mengatakan, pelaksanaan program tersebut melibatkan berbagai pelaku usaha jasa keuangan, mulai dari bank nasional hingga bank daerah.

OJK juga memperluas edukasi keuangan kepada pelajar, termasuk di Sekolah Rakyat.