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Dimas Choirul
Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.07 WIB

Dua Tahun Prabowo, APBN Diarahkan untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di 2027

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membiayai program prioritas, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen pada 2027 dengan tetap menjaga defisit anggaran di level 2,4 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan APBN tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan.

Dengan demikian, selama masa pemerintahan Prabowo, pemerintah selalu berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ujar Suahasil dalam keterangan resmi, Kamis (8/10).

Menurut Suahasil, komitmen pemerintah tersebut tercermin melalui alokasi belanja di berbagai program prioritas, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan produktivitas masyarakat.

Sebagai contoh, di sektor pendidikan, pemerintah telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.

Sementara di sektor kesehatan, APBN mendukung perluasan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.

"Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," jelasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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