Produksi Beras Naik 13,29 Persen, Pengadaan Beras Bulog 2026 Lampaui 4 Juta Ton

JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, stok beras pemerintah yang ada di gudang-gudang Bulog pada pertengahan Oktober 2026 mencapai 4,55 juta ton.

”Kalau stok beras Bulog yang dilaporkan totalnya adalah 4,55 juta ton,” kata Ahmad Rizal Ramdhani dilansir dari Antara.

Menurut dia, stok komoditas pangan tersebut berkurang jika dibandingkan dengan September, karena pangan tersebut disalurkan ke masyarakat yang berhak menerima serta untuk bantuan korban terdampak bencana alam.

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”September lalu sempat 5,4 juta ton, sekarang berkurang jadi 4,55 juta ton, ini karena penyaluran yang besar untuk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), bantuan pangan, ditambah lagi untuk bantuan bencana alam,” terang Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurut dia, sejumlah wilayah yang mengalami bencana dan kemudian masyarakat yang terdampak perlu bantuan pangan beras pemerintah tersebut diantaranya di wilayah Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

”Jadi ada penyaluran bantuan pangan yang cukup besar, namun stok pangan masih terjaga," kata dia.

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Meski demikian, kata dia, Bulog tetap memastikan stok beras pemerintah yang tersedia di gudang aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, bahkan setidaknya sampai awal tahun 2027.

”Dan kami yakinkan kepada masyarakat untuk tidak panik, tidak perlu bimbang dan ragu, bahwa dengan stok yang 4,55 juta ton ini kita masih bisa untuk bertahan lebih kurang sekitar enam bulan ke depan,” ungkap Ahmad Rizal Ramdhani.