Pemerintah Didorong Lakukan Restitusi Pajak Berbasis Risiko untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk meningkatkan penerimaan negara dan efesiensi pengawasan pajak. Celahnya bisa dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan restitusi pajak.

Wajib pajak (WP) yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik, perlu mendapat prioritas percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Untuk WP dengan catatan kepatuhan rendah dapat menjalani pemeriksaan lebih mendalam.

Menurut Pakar Kebijakan Perpajakan dan Perpajakan Internasional, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FAI-UI) Ning Rahayu, proses pemeriksaan restitusi pajak, apa pun nomenklatur atau mekanisme yang digunakan, harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sementara untuk pelaksanaannya perlu mempertimbangkan tingkat risiko dan rekam jejak kepatuhan masing-masing wajib pajak.

"Seharusnya Wajib pajak mendapatkan kemudahan serta percepatan proses restitusi sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhannya," ujar Ning dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (21/10).

Sebaliknya, terhadap wajib pajak yang memiliki tingkat risiko tinggi atau rekam jejak kepatuhan yang kurang baik, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan kebenaran permohonan restitusi.

Ning menilai pendekatan tersebut penting agar pemeriksaan restitusi tidak memperlakukan seluruh wajib pajak dengan cara yang sama, tanpa mempertimbangkan profil risiko dan kepatuhannya.

Baca Juga:Kamar Khusus Perpajakan di MA Lebih Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak

Apabila berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku terbukti terdapat kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan, hak wajib pajak atas restitusi tersebut harus segera dipenuhi sesuai prosedur dan tenggat waktu yang berlaku.

Pendekatan berbasis risiko dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih tertahan. Percepatan tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki arus kas dunia usaha, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan kepastian pengembalian dana untuk menjaga kelancaran operasional dan kegiatan usahanya.