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Antara
Rabu, 21 Oktober 2026 | 16.40 WIB

Kabar Pembagian HP Gratis di Program Pembukaan Rekening Massal, Airlangga: Enggak Pernah Kita Bahas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan paparan pada konferensi pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester 2 Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan paparan pada konferensi pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester 2 Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga, dikutip Rabu (20/10).

Sebelumnya, diberitakan program pembagian HP gratis tersebut menjadi bagian dari program pembukaan rekening massal bagi masyarakat berusia 17 tahun, sekaligus guna penyaluran bansos.

Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo dalam acara Prasasti Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa lalu (13/10).

Meski demikian, Menko Airlangga memastikan untuk program pembukaan rekening massal akan tetap dijalankan.

Program tersebut saat ini tinggal menunggu terbitnya regulasi.

"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," ujarnya pula.

Adapun pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun guna mendukung program penyediaan rekening secara massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank, sekaligus memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.​​​​​​​

Editor: Estu Suryowati
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