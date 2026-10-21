Pemerintah Siap Hilirisasi Kratom dan Kemenyan, Luhut Sebut Target Presiden Resmikan Maret 2027

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).
JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan hilirisasi kratom dan kemenyan yang ditargetkan diluncurkan pada Maret 2027.
Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan meresmikan pusat riset (research center) yang berfokus pada pengurutan genom (genome sequencing) di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, sekaligus menjadi bagian dari pengembangan hilirisasi kedua komoditas tersebut.
"Ada dua yang akan hilirisasi dari pertanian yaitu satu adalah kratom, yang kedua yang ada banyak di Kalimantan yang bisa menjadi obat. Kedua adalah mengenai kemenyan," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa (20/10).
Menurut dia, kratom dan kemenyan memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan melalui proses hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.
Luhut mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan kedua komoditas tersebut dengan mempertimbangkan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan.
"Dua barang ini saya pikir kami melihat market, bisa beberapa miliar atau berapa puluh miliar downstreaming-nya," katanya.
Ia menilai pengembangan hilirisasi kratom dan kemenyan dapat menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperluas hilirisasi ke sektor pertanian, setelah sebelumnya Indonesia mendorong pengolahan komoditas mineral, terutama nikel.
Luhut mengibaratkan rencana tersebut sebagai upaya membangun industri bernilai tambah yang membutuhkan persiapan dan pengembangan secara bertahap.
"Ini sama seperti nikel waktu kita mulai 10 tahun yang lalu. Sekarang era Presiden Prabowo ada dari pertanian yaitu hilirisasi kratom, hilirisasi tadi kemenyan," ujar Luhut.
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