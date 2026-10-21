Reliance Sekuritas: Isu Medsos Tak Banyak Pengaruhi Fundamental Emiten di Bursa 

JawaPos.com - PT Reliance Sekuritas Indonesia menilai isu yang beredar di media sosial tidak banyak memengaruhi fundamental bisnis emiten.

Adapun, pergerakan harga saham sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan MNC Group pada perdagangan Selasa (20/10) tercatat bervariasi ditengah sentimen yang beredar di media sosial.

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan, isu yang beredar di media sosial tidak serta-merta memengaruhi fundamental bisnis perusahaan.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

"Ya, cuma better sih lebih beretika dalam menyampaikan pendapatnya di ruang publik," ujar Reza, Selasa (20/10).

Berdasarkan data perdagangan, sejumlah saham emiten MNC Group mencatatkan penguatan. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) naik 8 poin atau 6,30 persen ke level Rp 119. PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) menguat 1 poin atau 6,25 persen ke level Rp 17.

Penguatan juga terjadi pada saham PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) yang naik 1 poin atau 5,56 persen ke level Rp 19.

Sebaliknya, saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) terkoreksi 6 poin atau 6,59 persen ke level Rp 85. PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) melemah 2 poin atau 6,67 persen ke level Rp 28, sedangkan PT Global Mediacom Tbk (BMTR) turun 2 poin atau 3,39 persen ke level Rp 57.

Reza mengatakan, lini bisnis digital dan kinerja operasional menjadi salah satu faktor yang dapat menopang perkembangan bisnis perusahaan ke depan. Menurut dia, perubahan pola konsumsi media masyarakat turut membuka peluang bagi perusahaan untuk memperkuat bisnis digital.