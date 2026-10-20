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Dimas Choirul
Selasa, 20 Oktober 2026 | 22.27 WIB

Riset INDEF Ungkap 22 % UMKM Alami Penurunan Usaha Akibat MBG dan Cuma 5 % yang Kebagian Untung

Bangunan Kopdes Merah Putih di Desa Ngrance, Tulungagung. (Dok JawaPos.com) - Image

Bangunan Kopdes Merah Putih di Desa Ngrance, Tulungagung. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum dinikmati secara luas oleh para pelaku ekonomi di level bawah. MBG justru memberikan tekanan bagi usaha skala kecil.

Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan 22 persen pelaku UMKM yang disurvei melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat program tersebut. Sebaliknya, hanya 5 persen yang mengaku mengalami peningkatan.

"Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan (trickle-down effect) dari kedua program ini," jelas Ekonom INDEF sekaligus Kepala Peneliti, Dzulfian Syafrian dalam keterangannya dikutip Selasa (20/10). Riset tersebut dilakukan melalui survei tatap muka terhadap 1.806 responden pelaku UMKM formal dan informal di seluruh Indonesia pada Agustus 2026.

Hasil penelitian menunjukkan, meskipun 97 persen responden mengenal program MBG dan program tersebut telah hadir di 92 persen desa/kelurahan responden, hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang telah bermitra atau menjajaki kemitraan.

Selain MBG, partisipasi UMKM dalam Kopdes Merah Putih juga bahkan tercatat lebih rendah. Kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jangkauan program pemerintah dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

"Sekitar 80 persen UMKM juga belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Mengindikasikan efek pengganda ekonomi atau multiplier effect dari program ini," katanya.

Dzulfian menyoroti pentingnya merancang kedua program tersebut sebagai satu ekosistem agar manfaat ekonominya dapat menjangkau lebih banyak UMKM lokal.

INDEF menilai efektivitas kedua program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha lokal memperoleh akses nyata untuk memasok kebutuhan program.

Editor: Diar Candra
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