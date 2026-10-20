Bukan Sekadar Luas Gedung, Ini Faktor Penting dalam Memilih Venue Event Skala Besar

Ilustrasi pameran. (Istimewa)
JawaPos.com - Penyelenggaraan acara berskala besar membutuhkan lebih dari sekadar tempat dengan kapasitas luas.
Kesiapan operasional, sistem keselamatan, pengelolaan logistik, hingga kemampuan mengatur pergerakan pengunjung menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan penyelenggara dalam menentukan lokasi acara.
Seiring berkembangnya industri Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) dan bertambahnya pilihan tempat penyelenggaraan acara di Indonesia, faktor-faktor tersebut turut menjadi pertimbangan dalam memilih venue.
Pengalaman menangani berbagai jenis kegiatan juga menjadi salah satu modal untuk memastikan kebutuhan teknis dan operasional dapat berjalan sesuai rencana.
Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, misalnya, mencatat telah menjadi lokasi penyelenggaraan lebih dari 3.300 acara sejak 2015 hingga Oktober 2026.
Dalam periode tersebut, venue ini juga menerima lebih dari 18,9 juta pengunjung.
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General Manager ICE BSD City Siti Karmila mengatakan, pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan.
“Pengalaman menangani ribuan event membentuk pemahaman kami bahwa venue bukan hanya soal kapasitas ruang," terang Siti Karmila.
"Yang sama pentingnya adalah kesiapan operasional, kompetensi tim, sistem keselamatan, akses, dan kemampuan mengelola berbagai kebutuhan secara bersamaan," sambung dia.
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