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Antara
Selasa, 20 Oktober 2026 | 13.29 WIB

Realisasi Investasi per September Rp1.539 Triliun, 3 Negara ini Investor Kakap di Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi &amp; Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani dan Menteri Imigrasi &amp; Pemasyarakatan Agus Andrianto seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Jakarta. (Salman Toyibi/ Jawa Pos) - Image

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi &amp; Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani dan Menteri Imigrasi &amp; Pemasyarakatan Agus Andrianto seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Jakarta. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebutkan realisasi investasi per September 2026 mencapai sebesar Rp 1.539,2 triliun dengan menyerap 2,19 juta tenaga kerja baru.

"Investasi Januari sampai dengan September 2026 menyerap tenaga kerja sebesar 2.194.496 orang," ucapnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).

Rosan menjelaskan bahwa capaian investasi nasional tersebut telah memenuhi 75,4 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sepanjang tahun.

Khusus untuk triwulan ketiga 2026, nilai investasi yang berhasil ditarik masuk menembus angka Rp 528,7 triliun.

Penanaman modal asing (PMA) tercatat memberikan kontribusi sebesar Rp 777,8 triliun atau 50,5 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang mencapai Rp 761,4 triliun.

Pemerataan pembangunan ekonomi juga menunjukkan tren positif dengan nilai investasi di luar Pulau Jawa yang mendominasi sebesar Rp 779,4 triliun atau 50,6 persen dari total capaian.

Sementara itu, realisasi penanaman modal di wilayah Pulau Jawa mengekor dengan pada angka Rp 759,8 triliun atau setara dengan proporsi 49,4 persen.

Singapura menjadi negara asal penyumbang modal asing terbesar yang menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai mencapai USD 14 miliar.

"Yang pertama, Singapura sebesar USD 14 miliar atau 29,6 persen, kedua Hong Kong USD 12,8 miliar atau 27,2 persen, dan ketiga Tiongkok USD 5 miliar atau 10,5 persen," katanya.

Editor: Estu Suryowati
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