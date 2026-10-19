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Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 20 Oktober 2026 | 01.26 WIB

Dapat Apresiasi dari AP2LI, Maquira Perkuat Fondasi Jangka Panjang di Indonesia

Ketua Umum AP2LI Andrew Susanto. (Istimewa) - Image

Ketua Umum AP2LI Andrew Susanto. (Istimewa)

JawaPos.com - Keseriusan Maquira dalam menuntaskan seluruh kewajiban perizinan mendapat respons positif dari kalangan industri.

Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) mengapresiasi komitmen perusahaan dalam menjaga kepatuhan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Apresiasi ini menunjukkan Maquira sebagai pelaku usaha yang beritikad baik dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar pemain sementara.

”Kami memberikan apresiasi atas komitmen nyata perusahaan terhadap regulasi industri penjualan langsung di Indonesia. Keseriusan perusahaan terhadap compliance dan perizinan membuktikan bahwa Maquira hadir untuk membangun bisnis yang sehat, kredibel, jangka panjang dan berorientasi pada kepentingan mitra usaha (member),” ujar Ketua Umum AP2LI Andrew Susanto.

”Ini merupakan komitmen penting bagi mitra usaha dan dapat menjadi contoh positif bagi pelaku industri penjualan langsung nasional,” lanjut dia.

PT Maquira Patagonia Indonesia memasuki tahap penting dalam persiapan operasionalnya di Indonesia.

Perusahaan saat ini memusatkan perhatian pada penyelesaian proses administrasi dan perizinan yang diwajibkan pemerintah sebelum beroperasi penuh.

Seluruh tahap dijalankan secara sistematis sesuai regulasi dan ketentuan tata kelola usaha dari otoritas terkait.

Perjalanan menuju operasional penuh ditempuh melalui tahapan yang panjang dan berlapis.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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