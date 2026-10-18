2 Tahun Prabowo-Gibran, IKAPPI Ingatkan Ketahanan Pangan Tak Cukup hanya Andalkan Cadangan Beras

JawaPos.com - Pemerintah diminta melakukan perbaikan distribusi dan keterjangkauan harga bahan pokok di tingkat konsumen. Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta menyarankan kebijakan itu mesti diawali dengan penguatan cadangan beras pemerintah dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.

Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin mengatakan, keberhasilan kebijakan pangan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak cukup diukur dari besarnya produksi, cadangan stok, maupun capaian swasembada.

Menurutnya, Pemerintah juga perlu memastikan manfaat kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat dan pedagang pasar rakyat.

“Keberhasilan kebijakan pangan tidak semestinya berhenti pada angka produksi, besarnya cadangan, atau klaim swasembada,” ujar Miftahudin dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (18/10).

Miftahudin mengatakan, Jakarta memiliki tantangan pangan tersendiri karena tingginya kebutuhan masyarakat dan ketergantungan pasokan dari berbagai daerah.

Karena itu, ketersediaan stok harus diikuti stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan bahan pokok.

Menurutnya, kondisi pasar rakyat juga perlu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan pangan. Pemerintah perlu memastikan pedagang kecil mendapatkan akses distribusi yang adil sekaligus memiliki ruang untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya.

“Karena itu, persoalan pangan Jakarta tidak cukup dilihat dari ketersediaan stok. Stabilitas harga, kelancaran distribusi, keterjangkauan bahan pokok, dan keberlangsungan usaha pedagang pasar rakyat harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan,” ujarnya.