Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 22.41 WIB

Bandara Riyadh Ditutup Usai Serangan Houthi, Menhub Minta Maskapai Tak Abai Hak Penumpang

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan perpanjangan penuturpan Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan perpanjangan penuturpan Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, memicu gangguan mendadak pada sejumlah rute penerbangan internasional. 

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta seluruh maskapai penerbangan bergerak cepat dalam memenuhi hak-hak penumpang yang terdampak.

Langkah ini diambil menyusul adanya laporan serangan rudal oleh kelompok Houthi yang memaksa otoritas setempat menutup operasional bandara.

Dampak insiden ini merembet ke sejumlah penerbangan transit yang terhubung dengan Indonesia.

"Maskapai telah kami imbau untuk melakukan penanganan dengan tepat kepada para penumpang yang terdampak gangguan operasional penerbangan," ujar Menhub Dudy di Jakarta, Jumat (16/10).

Prioritaskan Keselamatan dan Hak Penumpang

Dudy menegaskan, skema penanganan penumpang harus mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penumpang Angkutan Udara.

Menurutnya, kepatuhan terhadap instruksi pengendali lalu lintas udara dan otoritas penerbangan adalah kunci utama di tengah kondisi krisis.

"Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi prioritas utama, termasuk kepatuhan terhadap instruksi otoritas bandar udara, otoritas penerbangan, dan pengendali lalu lintas udara," tegasnya.

Selama masa penundaan jadwal (delay), pihak maskapai diwajibkan menyediakan akses informasi yang jelas, ketersediaan petugas lapangan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar seperti konsumsi dan akomodasi jika diperlukan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Houthi Serang Bandara Riyadh Lagi, 12 Tewas, Saudi Siapkan Balasan - Image
Internasional

Houthi Serang Bandara Riyadh Lagi, 12 Tewas, Saudi Siapkan Balasan

Senin, 12 Oktober 2026 | 21.26 WIB

DKI Wacanakan TransJakarta Jalur Udara, Menhub Beri Dukungan - Image
Bisnis

DKI Wacanakan TransJakarta Jalur Udara, Menhub Beri Dukungan

Senin, 5 Oktober 2026 | 00.13 WIB

Menhub Dudy Purwagandhi Targetkan Revisi UU LLAJ Tuntas 2026, Berlaku 2027 - Image
Ekonomi

Menhub Dudy Purwagandhi Targetkan Revisi UU LLAJ Tuntas 2026, Berlaku 2027

Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.15 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore