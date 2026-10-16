Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Pegadaian Raih Dua Penghargaan di Indonesia In-House Counsel Awards

JawaPos.com - PT Pegadaian (Persero) meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia In-House Counsel Awards 2026 yang berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di Nusa Dua, Bali. Pencapaian ini menjadi apresiasi atas kepemimpinan dan inovasi fungsi hukum Pegadaian dalam memperkuat tata kelola perusahaan, mengantisipasi risiko hukum, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dua penghargaan tersebut adalah Indonesia’s Most Respected In-House Counsel 2026 yang diraih oleh Kepala Divisi Legal PT Pegadaian (Persero), Teja Sukma Gumelar, serta Indonesia’s Best Legal Prevention Program yang diberikan kepada PT Pegadaian (Persero).

Ajang ini merupakan bagian dari Indonesia In-House Counsel Summit & Awards 2026, yang diselenggarakan melalui kolaborasi Hukumonline, Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), dan Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA). Kegiatan tersebut menjadi wadah apresiasi bagi para pemimpin dan profesional hukum perusahaan di Indonesia yang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola yang berintegritas, inovatif, dan berkelanjutan.

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Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian (Persero), Ismail Ilyas, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat peran Legal sebagai mitra strategis bisnis.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen Insan Pegadaian dalam memperkuat fungsi legal yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dan strategis. Melalui pendekatan berbasis risiko, Legal terus hadir sebagai mitra bisnis untuk memastikan setiap langkah pertumbuhan perusahaan berjalan dengan tata kelola yang kuat, prudent, dan berkelanjutan,” ujar Ismail.

PT Pegadaian (Persero) meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia In-House Counsel Awards 2026 yang berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di Nusa Dua, Bali. (Istimewa)

Penghargaan Indonesia’s Best Legal Prevention Program menjadi pencapaian baru bagi Pegadaian sekaligus apresiasi atas pengembangan pendekatan hukum yang mengutamakan pencegahan. Pendekatan ini menempatkan identifikasi dan mitigasi risiko sebagai bagian penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program unggulan, yaitu Legal Risk Assessment berbasis ISO 31022:2020, ALERT (Awareness of Legal Risk & Trends), serta LEXIS (Legal Excellence & Integrity Summit). Program-program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran hukum dan pemahaman risiko di lingkungan perusahaan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang terukur dan akuntabel.

Selain itu, Pegadaian mengembangkan penyusunan Legal Opinion berbasis Legal Risk. Penyusunan pendapat hukum tersebut mengintegrasikan analisis hukum dengan identifikasi dan mitigasi risiko sehingga pertimbangan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan potensi risiko dalam pelaksanaan keputusan bisnis.

Melalui pendekatan tersebut, fungsi Legal tidak hanya hadir untuk menangani permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga membantu mengantisipasi potensi persoalan sejak dini. Dengan demikian, pertimbangan hukum menjadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan bisnis untuk memperkuat kepastian hukum serta menjaga keberlanjutan usaha.