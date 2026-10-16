Antisipasi Kesenjangan di Setiap Wilayah, Bapanas Perkuat Pasokan Pangan untuk Dukung MBG

JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong penguatan perencanaan pasokan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu dilakukan melalui pemutakhiran data neraca pangan dan koordinasi lintas sektor agar dapat disusun secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Maino Dwi Hartanto menekankan pentingnya melihat ketersediaan pangan dan kebutuhan secara terintegrasi.

Data neraca pangan dapat menjadi salah satu pijakan untuk membaca kondisi pasokan, mengantisipasi potensi kesenjangan, serta menyelaraskan perencanaan kebutuhan pangan dengan kapasitas produksi dan distribusi di daerah.

“Dengan memperhitungkan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kondisi pasokan di masing-masing wilayah, pemerintah dapat menyusun langkah pemenuhan pangan secara lebih terarah, sekaligus mengantisipasi potensi kesenjangan pasokan,” ujar Maino dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategic Foresight Mewujudkan Ekosistem Pangan Terintegrasi dan Berkelanjutan pada Program MBG, Rabu (14/10).

Berdasarkan data neraca pangan Bapanas per 5 Oktober 2026, proyeksi ketersediaan beras nasional mencapai 47,26 juta ton dengan kebutuhan 31,27 juta ton. Untuk daging ayam ras, proyeksi ketersediaan mencapai 4,95 juta ton dengan kebutuhan 4,47 juta ton. Sementara itu, proyeksi ketersediaan telur ayam ras mencapai 7,24 juta ton dengan kebutuhan 6,84 juta ton. Angka tersebut menggambarkan proyeksi neraca pangan nasional dan menjadi konteks dalam perencanaan pasokan.

Dalam FGD tersebut, perspektif peneliti turut memberikan masukan mengenai pentingnya perencanaan pasokan pangan yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.

Salah satu peneliti, Khikmatul Islah menilai, keterpaduan perencanaan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG.

“Perencanaan pasokan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis perlu mempertimbangkan kondisi produksi, kebutuhan, dan distribusi di setiap wilayah. Dengan begitu, potensi pangan lokal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, sementara kebutuhan di wilayah yang belum mampu memenuhi pasokannya sendiri dapat diantisipasi melalui perencanaan distribusi yang tepat,” ujar Khikmatul.