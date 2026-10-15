Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 04.55 WIB

Dua Kopdes Merah Putih di Cileungsi Bogor Berdempetan, Semula untuk Lahan Puskesmas

Kopdes Merah Putih di Desa Gandongan dan Desa Mampir di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saling berdempetan. (Azis/Radar Bogor) - Image

Kopdes Merah Putih di Desa Gandongan dan Desa Mampir di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saling berdempetan. (Azis/Radar Bogor)

JawaPos.com - Pembangunan dua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih di kawasan Perumahan Grand Nusa Indah (GNI), Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, menyita perhatian publik usai berdiri saling bersebelahan.

Padahal, salah satu lahan fasos-fasum tersebut awalnya dialokasikan untuk rencana pemindahan Puskesmas Gandoang.

Dua Kopdes yang masing-masing milik Desa Gandoang dan Desa Mampir ini dibangun berdempetan dengan jarak hanya sekitar 50 meter.

Dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Camat Cileungsi, Adi Henryana, menjelaskan bahwa padatnya permukiman di Desa Gandoang dan Desa Mampir membuat keduanya tidak memiliki alternatif lokasi lain.

"Desa Gandoang tidak punya lahan selain di situ, Desa Mampir pun juga sama," ujar Adi saat dikonfirmasi, Kamis (15/10).

Kondisi wilayah yang padat membuat aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik masing-masing desa di kawasan Perumahan GNI menjadi satu-satunya opsi realistis yang tersisa.

Beralih Fungsi dari Rencana Puskesmas

Fakta menarik terungkap terkait status lahan yang kini digunakan oleh Kopdes Desa Gandoang. Lahan fasos-fasum tersebut sebenarnya telah diproyeksikan untuk fasilitas kesehatan warga.

Adi mengungkapkan, area itu awalnya disiapkan sebagai lokasi baru pemindahan Puskesmas Gandoang sebelum akhirnya dialihfungsikan.

"Padahal sebetulnya itu diperuntukkan untuk pemindahan Puskesmas Gandoang ke lokasi tersebut, jadi sekarang oleh KDMP," tutur Adi.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menko Zulhas Pastikan Kesiapan Operasional Serentak Kopdes Merah Putih Besok - Image
Ekonomi

Menko Zulhas Pastikan Kesiapan Operasional Serentak Kopdes Merah Putih Besok

Kamis, 15 Oktober 2026 | 01.12 WIB

Wamendes Klaim Para Kades Dukung Kopdes Merah Putih Meski Cicilan Pakai Dana Desa - Image
Ekonomi

Wamendes Klaim Para Kades Dukung Kopdes Merah Putih Meski Cicilan Pakai Dana Desa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.38 WIB

Dirut Agrinas Sebut 159 Manajer Kopdes Merah Putih Mengundurkan Diri - Image
Ekonomi

Dirut Agrinas Sebut 159 Manajer Kopdes Merah Putih Mengundurkan Diri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 21.28 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore