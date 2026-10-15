Dua Kopdes Merah Putih di Cileungsi Bogor Berdempetan, Semula untuk Lahan Puskesmas

Kopdes Merah Putih di Desa Gandongan dan Desa Mampir di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saling berdempetan. (Azis/Radar Bogor)
JawaPos.com - Pembangunan dua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih di kawasan Perumahan Grand Nusa Indah (GNI), Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, menyita perhatian publik usai berdiri saling bersebelahan.
Padahal, salah satu lahan fasos-fasum tersebut awalnya dialokasikan untuk rencana pemindahan Puskesmas Gandoang.
Dua Kopdes yang masing-masing milik Desa Gandoang dan Desa Mampir ini dibangun berdempetan dengan jarak hanya sekitar 50 meter.
Dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Camat Cileungsi, Adi Henryana, menjelaskan bahwa padatnya permukiman di Desa Gandoang dan Desa Mampir membuat keduanya tidak memiliki alternatif lokasi lain.
"Desa Gandoang tidak punya lahan selain di situ, Desa Mampir pun juga sama," ujar Adi saat dikonfirmasi, Kamis (15/10).
Kondisi wilayah yang padat membuat aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik masing-masing desa di kawasan Perumahan GNI menjadi satu-satunya opsi realistis yang tersisa.
Fakta menarik terungkap terkait status lahan yang kini digunakan oleh Kopdes Desa Gandoang. Lahan fasos-fasum tersebut sebenarnya telah diproyeksikan untuk fasilitas kesehatan warga.
Adi mengungkapkan, area itu awalnya disiapkan sebagai lokasi baru pemindahan Puskesmas Gandoang sebelum akhirnya dialihfungsikan.
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