Menperin Sarmuji Siapkan 11 Ribu Kapasitas Pelatihan Vokasi untuk Pekerja Migran

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji memperkuat sinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi industri untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia sesuai kebutuhan pasar kerja global.

”Ini menunjukkan komitmen dua kementerian untuk saling bersinergi dan saling menguatkan dengan satu tujuan, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Sarmuji dilansir dari Antara di Jakarta.

Dia menjelaskan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang mencakup balai diklat industri, politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga akademi komunitas.

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Sebagai langkah konkret, kedua kementerian memperbarui nota kesepahaman (MoU) untuk memperluas cakupan sektor pelatihan.

Melalui kerja sama tersebut, semakin banyak calon pekerja migran diharapkan memperoleh pelatihan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar internasional.

Menurut Sarmuji, kapasitas pelatihan di balai diklat industri Kemenperin mencapai sekitar 11 ribu peserta per tahun.

Sementara itu, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan melalui kerja sama dengan KP2MI pada 2026 mencapai sekitar 1.066 orang.

Kapasitas tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan jumlah peserta pada tahun mendatang.