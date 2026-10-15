Gratis 2 Pekan, Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Dilintasi 231 Ribu Kendaraan

Gerbang Tol Kraksaan. (PT JPB)
JawaPos.com - Sebanyak 231.692 kendaraan melintasi Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Segmen Gending-Paiton selama dua pekan tanpa tarif alias gratis.
"Selama masa sosialisasi, kami mencatat antusiasme pengguna jalan yang sangat tinggi dalam memanfaatkan Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton," terang Manager Sumber Daya Manusia dan Umum (SDMU) PT JPB, Hima Jaya, Kamis (15/10).
Hima menjelaskan, berdasarkan data akumulasi lalu lintas dua arah, selama periode gratis dua pekan tersebut, arus kendaraan di Gerbang Tol (GT) Paiton tercatat paling tinggi yakni mencapai 156.085 kendaraan keluar dan masuk.
Sementara itu, untuk GT Kraksaan mencatatkan arus keluar dan masuk sebanyak 75.607 kendaraan. Mayoritas pengguna jalan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi atau Golongan I.
Hima mengatakan, selain mengurai kepadatan di jalur Pantura nasional, keberadaan tol ini terbukti memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan.
Waktu tempuh dari Probolinggo menuju Besuki via jalur arteri yang sebelumnya memakan waktu hingga 2 jam, kini dapat dipangkas menjadi sekitar 1 jam 15 menit saja.
Hima melanjutkan, mulai 14 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB, tarif tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton telah resmi diberlakukan sesuai ketentuan pemerintah. Penetapan tarif resmi ini merujuk pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7683/KPTS/Mn/2026.
"Kami memastikan seluruh layanan operasional telah disiagakan penuh," ujar Hima.
Guna menjaga kelancaran lalu lintas pasca-pemberlakuan tarif, Hima mengimbau para pengendara untuk selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik (e-toll), menggunakan kartu yang sama saat tap-in dan tap-out, serta selalu menjaga kondisi fisik pengemudi maupun kendaraan tetap prima.
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