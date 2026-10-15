One of a Kind Romance Rilis Potret Terbaru Joy dan Kim Hyun Jin, Siap Tampilkan Kisah Cinta Manis

JawaPos.com - Joy Red Velvet akan beradu akting dengan Kim Hyun Jin dalam drama Korea terbaru berjudul One of a Kind Romance.
Drama yang diadaptasi dari webtoon ini menghadirkan kisah romansa tak biasa antara seorang perempuan yang sedang mencari pekerjaan dan aktor papan atas yang menyimpan luka emosional. Potret terbaru keduanya memperlihatkan awal hubungan yang perlahan berkembang menjadi kisah cinta hangat.
Menurut laporan Soompi, drama ini berpusat pada Gong Yu Il yang diperankan Joy, seorang pencari kerja yang menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu sambil berusaha membangun karier.
Meski tidak memiliki banyak kualifikasi yang menonjol, Yu Il mempunyai kemampuan menulis yang luar biasa. Ia menyimpan rahasia sebagai penulis novel berjudul Star and Half-Moon, tetapi telah lama berhenti menulis dan menyembunyikan identitasnya dari orang lain.
Sementara itu, Kim Hyun Jin memerankan Tak Mu I, aktor terkenal yang telah berkarier selama 19 tahun sejak menjadi aktor cilik. Di balik penampilan menawan dan kesuksesan yang diraihnya, Mu I mengalami kecemasan serta insomnia akibat ancaman dari seorang penguntit.
Dalam masa sulit tersebut, ia menemukan ketenangan dengan membaca kembali novel Star and Half-Moon, karya yang pernah memberinya kekuatan untuk melewati masa-masa berat.
Kehidupan kedua tokoh mulai berubah ketika Mu I menemukan novel yang ditulis Yu Il. Pertemuan tak terduga itu membawa Yu Il pada situasi baru hingga akhirnya menjadi manajer sang aktor.
Hubungan mereka pun berkembang dari pertemuan biasa menjadi kedekatan emosional, terlebih karena Yu Il merupakan penulis asli cerita yang selama ini memberikan penghiburan bagi Mu I.
Keduanya perlahan belajar memahami dan mendukung satu sama lain di tengah luka yang belum sepenuhnya pulih.
Selain Joy dan Kim Hyun Jin, drama ini turut dibintangi Shin Hyun Soo sebagai Kang Hee Soo, seorang koki selebritas yang dikenal ramah tetapi menyimpan sisi misterius.
Kang Na Eon berperan sebagai Joo Da Hong, seorang aktris yang memiliki kekaguman besar terhadap Mu I. Kehadiran kedua karakter tersebut diperkirakan menambah dinamika hubungan antartokoh sekaligus menghadirkan konflik dalam perjalanan romansa utama.
One of a Kind Romance dijadwalkan tayang perdana pada 9 November 2026. Dengan perpaduan kisah cinta, kehidupan selebritas, dan perjalanan menyembuhkan luka emosional, drama ini menawarkan cerita romantis yang tidak hanya berfokus pada hubungan dua tokoh utama, tetapi juga pada bagaimana mereka menemukan kenyamanan dan keberanian melalui kehadiran satu sama lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022