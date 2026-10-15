One of a Kind Romance Rilis Potret Terbaru Joy dan Kim Hyun Jin, Siap Tampilkan Kisah Cinta Manis

Joy dan Kim Hyun Jin (x @soompi)

JawaPos.com - Joy Red Velvet akan beradu akting dengan Kim Hyun Jin dalam drama Korea terbaru berjudul One of a Kind Romance.

Drama yang diadaptasi dari webtoon ini menghadirkan kisah romansa tak biasa antara seorang perempuan yang sedang mencari pekerjaan dan aktor papan atas yang menyimpan luka emosional. Potret terbaru keduanya memperlihatkan awal hubungan yang perlahan berkembang menjadi kisah cinta hangat.

Menurut laporan Soompi, drama ini berpusat pada Gong Yu Il yang diperankan Joy, seorang pencari kerja yang menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu sambil berusaha membangun karier.

Meski tidak memiliki banyak kualifikasi yang menonjol, Yu Il mempunyai kemampuan menulis yang luar biasa. Ia menyimpan rahasia sebagai penulis novel berjudul Star and Half-Moon, tetapi telah lama berhenti menulis dan menyembunyikan identitasnya dari orang lain.

Sementara itu, Kim Hyun Jin memerankan Tak Mu I, aktor terkenal yang telah berkarier selama 19 tahun sejak menjadi aktor cilik. Di balik penampilan menawan dan kesuksesan yang diraihnya, Mu I mengalami kecemasan serta insomnia akibat ancaman dari seorang penguntit.

Dalam masa sulit tersebut, ia menemukan ketenangan dengan membaca kembali novel Star and Half-Moon, karya yang pernah memberinya kekuatan untuk melewati masa-masa berat.

Kehidupan kedua tokoh mulai berubah ketika Mu I menemukan novel yang ditulis Yu Il. Pertemuan tak terduga itu membawa Yu Il pada situasi baru hingga akhirnya menjadi manajer sang aktor.

Hubungan mereka pun berkembang dari pertemuan biasa menjadi kedekatan emosional, terlebih karena Yu Il merupakan penulis asli cerita yang selama ini memberikan penghiburan bagi Mu I.

Keduanya perlahan belajar memahami dan mendukung satu sama lain di tengah luka yang belum sepenuhnya pulih.

Selain Joy dan Kim Hyun Jin, drama ini turut dibintangi Shin Hyun Soo sebagai Kang Hee Soo, seorang koki selebritas yang dikenal ramah tetapi menyimpan sisi misterius.

Kang Na Eon berperan sebagai Joo Da Hong, seorang aktris yang memiliki kekaguman besar terhadap Mu I. Kehadiran kedua karakter tersebut diperkirakan menambah dinamika hubungan antartokoh sekaligus menghadirkan konflik dalam perjalanan romansa utama.