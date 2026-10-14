Penyaluran Gaji ASN Lewat Kopdes Merah Putih Berpotensi Bikin Gaji Terlambat Cair

JawaPos.com - Rencana pemerintah menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN) via Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) berpotensi menambah masalah, baik untuk ASN hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Salah satu masalahnya adalah risiko terlambatnya gaji yang seharusnya diterima oleh ASN setiap bulan.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Akbar Faisal mengatakan, rencana tersebut tidak memberikan keuntungan bagi siapapun, sebaliknya malah menimbulkan sejumlah masalah.

“Menambah masalah (Penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih),” ujar Akbar saat ditemui di Kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (14/10).

Akbar mengatakan, rencana kebijakan tersebut juga akan menimbulkan risiko tersendiri bagi ASN.

Salah satunya adalah terkait dengan tidak tepatnya waktu penyaluran gaji yang diterima setiap bulannya.

Menurutnya, hal tersebut akan terjadi jika Kopdes Merah Putih belum punya sistem yang teruji untuk menyalurkan gaji bagi ASN di seluruh wilayah Indonesia.

“Kalau sistemnya enggak jalan, berarti gaji PNS bakal telat, enggak dibayarkan dengan baik. Berarti ada risiko bagi PNS yang enggak terima hak dia dengan kelancaran,” ujarnya.

Selain berisiko mengganggu kelancaran pembayaran gaji ASN, Akbar menilai rencana tersebut belum tentu mampu memperkuat keberlangsungan usaha Kopdes Merah Putih.

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