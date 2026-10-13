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Djati Waluyo
Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.54 WIB

Meski Angka Inflasi Naik, Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Tetap Kuat

Ilustrasi seseorang melakukan transaksi QRIS. (AI) - Image

Ilustrasi seseorang melakukan transaksi QRIS. (AI)

JawaPos.com - Wakil Menteri Koordinator bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, mengklaim daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga dan tidak melemah. Dradjad mengatakan daya beli di Indonesia tetap kuat terutama terlihat dari tetap tingginya pertumbuhan di sektor transportasi dan pariwisata.

Dikutip dari Antara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2026, angka inflasi secara year on year (YoY) September 2026 sebesar 3,28 persen. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 3,19 persen.

Dan naiknya angka inflasi ini sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Ketika inflasi, tentunya daya beli serta angka konsumsi sangat mungkin mengalami pengereman atau perlambatan.

Meski angka inflasi naik, menurut Dradjad daya beli tetap kuat. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat juga dari peningkatan signifikan dari jumlah transaksi pembayaran elektronik menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang sampai di atas 100 persen.

“Sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace atau (belanja) online. Nah, pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari Pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu terjaga sangat bagus,” ujar Dradjad dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (13/10).

Editor: Diar Candra
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