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Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 13.15 WIB

Bukan Cuma Jual Bahan Mentah, Kementerian Transmigrasi Bidik Investasi Industri Tiongkok

Kementerian Transmigrasi menjajaki kerja sama dengan Tiongkok. (Istimewa) - Image

Kementerian Transmigrasi menjajaki kerja sama dengan Tiongkok. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Transmigrasi menjajaki kerja sama dengan Tiongkok mengembangkan pertanian modern, hilirisasi komoditas, hingga industri pengolahan yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di luar Jawa.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok pada 12–18 Oktober 2026 mempelajari pemanfaatan teknologi, investasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa.

”Kita membutuhkan teknologi, investasi, industri, dan sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah. Karena itu, kita ingin belajar dari pengalaman China dalam membangun industri dan mengembangkan ekonomi pedesaan,” kata Iftitah dilansir dari Antara.

Menurut dia, pengalaman Tiongkok dalam mengintegrasikan pertanian, pembangunan infrastruktur, industrialisasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia.

Dia menilai kawasan transmigrasi perlu dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang mampu menyediakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan sekadar tempat perpindahan penduduk dan penyediaan lahan.

Dalam kunjungan tersebut, Iftitah dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pertanian dan Pedesaan China atau Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) pada 12 Oktober untuk membahas peluang kerja sama pertanian modern, teknologi produksi, pengolahan hasil pertanian dan revitalisasi ekonomi perdesaan.

Pertemuan itu juga dijadwalkan melibatkan Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian China atau Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) dan Pusat Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri China atau Foreign Economic Cooperation Center (FEC) untuk menjajaki pengembangan teknologi serta kerja sama ekonomi di sektor pertanian

Sejumlah komoditas dari kawasan transmigrasi yang berpotensi menjadi fokus penjajakan meliputi durian di Sulawesi Tengah, kelapa genjah di Nusa Tenggara Timur, kelapa di Maluku Utara, serta padi, kakao, kopi dan tebu di Papua.

Iftitah menegaskan, kerja sama yang diharapkan tidak terbatas pada peningkatan produksi komoditas, tetapi juga mencakup industri pengolahan, perluasan akses pasar, transfer teknologi dan penyiapan tenaga kerja lokal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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