Jelajahi 1.400 KM, Peserta Pertamina Mandalika Ride Out Ramaikan Pertamina Grand Prix of Indonesia

Peserta Mandalika Ride Out atau touring sepeda motor ke Mandalika pada gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) memberikan pengalaman baru bagi ratusan peserta Mandalika Ride Out atau touring sepeda motor ke Mandalika pada gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.
Rombongan yang terbagi dalam berbagai komunitas berangsur tiba di Pertamina Camping Ground Mandalika pada Sabtu (10/10) 2026, dari pukul 05.00 WITA sampai siang hari.
Mereka menuntaskan perjalanan dari Jakarta menuju ke Lombok, sejauh 1.400 kilometer.
Rata-rata perjalanan yang ditempuh sekitar empat sampai lima hari, dengan tantangan cuaca panas dan padatnya arus lalu lintas, di sepanjang jalur pantai utara Jawa.
Dwi Dharma Putra, salah satu peserta, mengaku perjalanan touring sepeda motor dengan tujuan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia, baru pertama kali dirasakan.
Menurut dia perjalanan kali ini merupakan kesempatan langka yang bisa dirasakan para riders.
Di sela-sela perjalanan peserta diajak mengenal lebih dekat bisnis Pertamina dengan mengunjungi Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Serta fasilitas produksi pelumas Pertamina di Gresik, Jawa Timur.
"Pengalaman perjalanan yang tidak hanya menghadirkan tantangan berkendara jarak jauh, tetapi juga mendapat kesempatan memahami lebih dekat bisnis energi yang dijalankan Pertamina. Jujur ini pengalaman pertama saya nonton langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia," jelas Dwi Dharma Putra.
Cerita perjalanan serupa juga dirasakan Rizky Putra Nusantara, atau yang akrab disapa Uta, bersama delapan rekannya dari komunitas Honda ADV Indonesia Chapter Yogyakarta.
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Jawa Pos
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