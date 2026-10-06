Kebangkitan UMKM Perikanan di Lamongan, Omzet Tembus Rp 15,2 Juta/Bulan dan Produk Sampai Luar Pulau

JawaPos.com - Upaya meningkatkan daya saing produk olahan perikanan di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, mulai menunjukkan hasil. Sebanyak 15 pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas pengolah bandeng kini mulai beralih dari pola produksi rumah tangga menuju sistem pengolahan pangan yang lebih modern, higienis, dan berorientasi pasar yang lebih luas.

Ketua Komunitas UMKM Bandeng Olahan Sidokumpul, Dinayati Rodliyah menyatakan teknologi baru membuat pelaku usaha seperti kelompoknya lebih percaya diri menerima pesanan dari luar daerah.

“Dulu kami khawatir menerima pesanan dari luar pulau karena takut bandeng basi selama perjalanan. Sekarang kami lebih yakin buat kirim luar daerah dengan teknologi autoklaf dan kemasan baru,” katanya.

Dinayati berkata pengolahan itu tidak lepas dari bantuan pihak di luar komunitasnya. Universitas Teknologi Surabaya (UTS) melalui program pengabdian masyarakat telah membantu kelompoknya dalam pengolahan bandeng sejak Juli lalu.

Fokus utama program adalah mengatasi persoalan daya tahan produk yang selama ini menjadi hambatan terbesar bagi UMKM bandeng Sidokumpul dalam memperluas pemasaran.

Ketua Tim Pengabdi, Wahyu Fahmi Rizaldy mengatakan produk seperti bandeng presto dan otak-otak sebelumnya masih diproses menggunakan peralatan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat produk relatif cepat mengalami penurunan mutu.

“Produk sebelumnya rata-rata hanya bertahan dua sampai tiga hari pada suhu ruang. Kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan menerima pesanan dari luar daerah karena ada kekhawatiran produk rusak selama perjalanan,” jelas Wahyu kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).

Persoalan tersebut juga berdampak pada potensi kerugian. Tingkat produk yang terbuang atau mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 15 persen dari produksi harian.