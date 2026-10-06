Kebangkitan UMKM Perikanan di Lamongan, Omzet Tembus Rp 15,2 Juta/Bulan dan Produk Sampai Luar Pulau

Universitas Teknologi Surabaya (UTS) memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 15 pelaku UMKM olahan bandeng di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Lamongan. (Dok UTS)
JawaPos.com - Upaya meningkatkan daya saing produk olahan perikanan di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, mulai menunjukkan hasil. Sebanyak 15 pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas pengolah bandeng kini mulai beralih dari pola produksi rumah tangga menuju sistem pengolahan pangan yang lebih modern, higienis, dan berorientasi pasar yang lebih luas.
Ketua Komunitas UMKM Bandeng Olahan Sidokumpul, Dinayati Rodliyah menyatakan teknologi baru membuat pelaku usaha seperti kelompoknya lebih percaya diri menerima pesanan dari luar daerah.
“Dulu kami khawatir menerima pesanan dari luar pulau karena takut bandeng basi selama perjalanan. Sekarang kami lebih yakin buat kirim luar daerah dengan teknologi autoklaf dan kemasan baru,” katanya.
Dinayati berkata pengolahan itu tidak lepas dari bantuan pihak di luar komunitasnya. Universitas Teknologi Surabaya (UTS) melalui program pengabdian masyarakat telah membantu kelompoknya dalam pengolahan bandeng sejak Juli lalu.
Fokus utama program adalah mengatasi persoalan daya tahan produk yang selama ini menjadi hambatan terbesar bagi UMKM bandeng Sidokumpul dalam memperluas pemasaran.
Ketua Tim Pengabdi, Wahyu Fahmi Rizaldy mengatakan produk seperti bandeng presto dan otak-otak sebelumnya masih diproses menggunakan peralatan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat produk relatif cepat mengalami penurunan mutu.
“Produk sebelumnya rata-rata hanya bertahan dua sampai tiga hari pada suhu ruang. Kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan menerima pesanan dari luar daerah karena ada kekhawatiran produk rusak selama perjalanan,” jelas Wahyu kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).
Persoalan tersebut juga berdampak pada potensi kerugian. Tingkat produk yang terbuang atau mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 15 persen dari produksi harian.
Akibat keterbatasan masa simpan itu pula, pemasaran selama ini lebih banyak bergantung pada pasar tradisional dengan jangkauan sekitar 15 kilometer dari sentra produksi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022