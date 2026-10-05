BGN Ingin Tinggalkan Budaya ‘Trust in Person’, Ingin Bangun Sistem Seperti Perusahaan Bank

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9). (Istimewa)
JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membangun sistem tata kelola agar operasional lembaga tidak bergantung pada individu.
Kepala BGN Sudaryono menyebut, pola kerja yang sebelumnya mengandalkan kepercayaan kepada orang atau trust in person perlu diubah menjadi trust in system.
"Di sini ini sebelum saya masuk, culture-nya adalah namanya trust in person. Nah, kami ingin di sini Pak, kami mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk kita bikin namanya trust in system. Jadi, kita lagi membangun sistem. Jadi orangnya ganti pun sistemnya akan jalan," kata Sudaryono dalam pernyataannya di akun instagram @sudaru_sudaryono, dikutip Senin (5/10).
Menurut dia, kebutuhan membangun sistem tersebut salah satunya terlihat dalam mekanisme pencairan dana untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, proses tersebut melibatkan maker dan approver.
"Maker-nya adalah yayasan atau mitranya. Approver-nya adalah kepala dapur SPPG yang adalah anak buah saya," ujarnya.
Sudaryono mengatakan, persoalan muncul ketika kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai tidak kompeten dan perlu diganti. Pergantian tersebut, kata dia, dapat berdampak terhadap kelancaran operasional dapur karena proses validasi virtual account (VA) membutuhkan waktu.
Kondisi tersebut dinilai membuat mitra atau yayasan pengelola dapur berada dalam posisi sulit. Sebab, ketika kepala dapur diganti, sementara pengganti belum masuk atau proses administrasinya belum selesai, operasional dapur berpotensi terganggu.
"Karena lama, maka yang punya dapur itu kalau ada kepala dapurnya anak buah saya itu nggak bener, karena proses VA-nya lama, dia kayak, 'Aduh, nanti saya laporkan kalau diganti'. Iya kalau cepat diganti urusan VA-VA-nya beres, begitu nggak beres, dapur saya berhenti beroperasi," kata Sudaryono.
Menurut dia, persoalan serupa juga bisa terjadi ketika kepala dapur berhalangan menjalankan tugas. Karena itu, BGN tengah mendorong adanya mekanisme approval kedua agar operasional dapur tidak berhenti hanya karena satu orang tidak dapat menjalankan fungsi tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022