BGN Ingin Tinggalkan Budaya ‘Trust in Person’, Ingin Bangun Sistem Seperti Perusahaan Bank

JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membangun sistem tata kelola agar operasional lembaga tidak bergantung pada individu.

Kepala BGN Sudaryono menyebut, pola kerja yang sebelumnya mengandalkan kepercayaan kepada orang atau trust in person perlu diubah menjadi trust in system.

"Di sini ini sebelum saya masuk, culture-nya adalah namanya trust in person. Nah, kami ingin di sini Pak, kami mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk kita bikin namanya trust in system. Jadi, kita lagi membangun sistem. Jadi orangnya ganti pun sistemnya akan jalan," kata Sudaryono dalam pernyataannya di akun instagram @sudaru_sudaryono, dikutip Senin (5/10).

Menurut dia, kebutuhan membangun sistem tersebut salah satunya terlihat dalam mekanisme pencairan dana untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, proses tersebut melibatkan maker dan approver.

"Maker-nya adalah yayasan atau mitranya. Approver-nya adalah kepala dapur SPPG yang adalah anak buah saya," ujarnya.

Sudaryono mengatakan, persoalan muncul ketika kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai tidak kompeten dan perlu diganti. Pergantian tersebut, kata dia, dapat berdampak terhadap kelancaran operasional dapur karena proses validasi virtual account (VA) membutuhkan waktu.

Kondisi tersebut dinilai membuat mitra atau yayasan pengelola dapur berada dalam posisi sulit. Sebab, ketika kepala dapur diganti, sementara pengganti belum masuk atau proses administrasinya belum selesai, operasional dapur berpotensi terganggu.

"Karena lama, maka yang punya dapur itu kalau ada kepala dapurnya anak buah saya itu nggak bener, karena proses VA-nya lama, dia kayak, 'Aduh, nanti saya laporkan kalau diganti'. Iya kalau cepat diganti urusan VA-VA-nya beres, begitu nggak beres, dapur saya berhenti beroperasi," kata Sudaryono.