Pesan Hari Ini, Jadi 2 Hari: Kira Souvenir Solusi Hampers Korporat Custom untuk Akhir Tahun

JawaPos.com - Di balik kesibukan akhir tahun, satu tugas yang sering mepet di kalender tim HR dan procurement adalah: pengadaan hampers korporat. Pesanan terlambat masuk, vendor kehabisan stok, desain asal-asalan dan hasilnya, bingkisan yang sudah susah payah disiapkan justru tidak meninggalkan kesan apapun di tangan penerimanya.

Kira Souvenir hadir untuk mengubah pengalaman itu. Brand souvenir premium berbasis di Surabaya ini menawarkan layanan hampers korporat custom yang cepat, mudah, dan terdampingi, mulai dari konsultasi awal, desain, produksi, hingga pengiriman ke seluruh Indonesia.

"Banyak perusahaan datang ke kami dalam kondisi panik karena sudah terlambat memesan. Tapi justru di situ kami bisa buktikan diri. Kami bisa proses pesanan custom dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas," ujar Agus Kurniawan, Direktur Kira Souvenir.

Yang membuat Kira Souvenir berbeda bukan hanya kecepatan, tapi ekosistem layanan yang dirancang agar perusahaan tidak perlu pusing mengurus sendiri. Berikut keunggulan yang ditawarkan:

Desain Custom Gratis, Tim Siap Bantu dari Awal

Tidak perlu kirim file desain jadi. Tim Kira Souvenir siap membantu proses desain dari nol, dari penempatan logo, pemilihan warna, hingga layout kemasan tanpa biaya tambahan. Perusahaan cukup menyampaikan kebutuhan dan referensi, sisanya dikerjakan oleh tim.

Pengerjaan Cepat, Bisa Selesai dalam 2 Hari

Rata-rata waktu produksi Kira Souvenir adalah 3–9 hari kerja tergantung jenis produk dan jumlah pesanan. Untuk kebutuhan mendesak, tersedia layanan fast order dengan pengerjaan 2 hari, ideal untuk perusahaan yang membutuhkan souvenir dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas.

Kira Souvenir melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Produk dikemas dengan aman dan siap distribusi langsung ke tangan penerima, dimanapun lokasinya. (Istimewa).

Pengiriman ke Seluruh Indonesia

Kira Souvenir melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Produk dikemas dengan aman dan siap distribusi langsung ke tangan penerima, dimanapun lokasinya.

Konsultasi Gratis, Didampingi Sampai Produk Diterima

Dari pertanyaan pertama hingga produk sampai di tangan penerima, tim Kira Souvenir mendampingi seluruh prosesnya. Konsultasi kebutuhan, update progres produksi, hingga konfirmasi pengiriman, semuanya ditangani tim yang responsif dan berpengalaman.

Pilihan produk sangat beragam, mulai tumbler stainless premium, tote bag, notebook, pouch, lanyard, hingga gift set yang bisa dikombinasikan sesuai tema dan identitas perusahaan. Seluruh produk dapat di custom branding dengan logo melalui sablon, laser engraving, atau bordir, dan tersedia dalam pilihan kemasan custom mulai dari hardbox premium, magnetic box, hingga hampers box berdesain eksklusif.