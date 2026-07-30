Raih Awards di JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, Bank Jatim Makin Mantap Menuju BPD Nomor 1

Direktur IT, Digital, dan Operations Bank Jatim, Dodit Wiweko Probojakti, dalam JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Kamis (30/7). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) menyatakan penghargaan yang diterima dalam JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 menjadi dorongan untuk memperkuat transformasi digital dan meningkatkan kualitas.
Direktur IT, Digital, dan Operations Bank Jatim, Dodit Wiweko Probojakti, menyampaikan apresiasi kepada JawaPos.com atas penyelenggaraan ajang penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diberikan diyakini telah melalui proses riset dan survei yang kredibel.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada JawaPos.com, termasuk Jawa Pos di dalamnya, atas awards yang diberikan dalam event Digital Excellence Awards 2026. Kami yakin pemberian awards ini sudah didasari atas research dan survey yang baik,” ujar Dodit pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Kamis (30/7).
Baca Juga:BPKH Apps Raih Penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards, Tunjukkan Transparansi untuk Jemaah Haji
Dodit mengatakan penghargaan tersebut sekaligus mempertegas komitmen Bank Jatim untuk terus menghadirkan inovasi digital yang mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi nasabah.
"Kami mengapresiasi langkah itu sekaligus menunjukkan commitment kami untuk terus melakukan inovasi digital yang dapat memenuhi dan melebihi ekspektasi dari nasabah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bank Jatim memiliki target besar untuk menjadi bank pembangunan daerah (BPD) nomor satu di Indonesia. Saat ini, dari sisi aset, Bank Jatim menempati peringkat kedua di antara 27 BPD di Indonesia.
"Kami punya visi yang besar. Visi kami adalah menjadi BPD nomor 1. Saat ini dari sisi aset kami menjadi nomor 2 dari 27 BPD di Indonesia,” ucapnya.
Penghargaan Top Digital Application – Regional Banking diberikan dalam rangkaian JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan pengembangan layanan digital yang dilakukan Bank Jatim untuk meningkatkan pengalaman serta memenuhi kebutuhan nasabah.
CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar menegaskan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga keberanian perusahaan untuk mengubah budaya kerja dan cara berpikir.
"Yang paling penting adalah keberanian untuk berubahnya. Karena apapun teknologi yang digunakan akan sulit kalau misalkan dari budaya kerja dari perusahaannya tidak ada yang mau berubah," ujar Dhimas.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!