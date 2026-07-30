Raih Awards di JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, Bank Jatim Makin Mantap Menuju BPD Nomor 1

JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) menyatakan penghargaan yang diterima dalam JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 menjadi dorongan untuk memperkuat transformasi digital dan meningkatkan kualitas.

Direktur IT, Digital, dan Operations Bank Jatim, Dodit Wiweko Probojakti, menyampaikan apresiasi kepada JawaPos.com atas penyelenggaraan ajang penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diberikan diyakini telah melalui proses riset dan survei yang kredibel.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada JawaPos.com, termasuk Jawa Pos di dalamnya, atas awards yang diberikan dalam event Digital Excellence Awards 2026. Kami yakin pemberian awards ini sudah didasari atas research dan survey yang baik,” ujar Dodit pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Kamis (30/7).

Dodit mengatakan penghargaan tersebut sekaligus mempertegas komitmen Bank Jatim untuk terus menghadirkan inovasi digital yang mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi nasabah.

"Kami mengapresiasi langkah itu sekaligus menunjukkan commitment kami untuk terus melakukan inovasi digital yang dapat memenuhi dan melebihi ekspektasi dari nasabah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bank Jatim memiliki target besar untuk menjadi bank pembangunan daerah (BPD) nomor satu di Indonesia. Saat ini, dari sisi aset, Bank Jatim menempati peringkat kedua di antara 27 BPD di Indonesia.

"Kami punya visi yang besar. Visi kami adalah menjadi BPD nomor 1. Saat ini dari sisi aset kami menjadi nomor 2 dari 27 BPD di Indonesia,” ucapnya.

Penghargaan Top Digital Application – Regional Banking diberikan dalam rangkaian JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan pengembangan layanan digital yang dilakukan Bank Jatim untuk meningkatkan pengalaman serta memenuhi kebutuhan nasabah.

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar menegaskan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga keberanian perusahaan untuk mengubah budaya kerja dan cara berpikir.