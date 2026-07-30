Penghargaan JawaPos.com Tak Bikin Puas, Penghargaan Digital Tak Bikin Puas, BTN Tancap Gas Kembangkan bale by BTN

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui pengembangan layanan digital.

Komitmen tersebut mengantarkan bale by BTN meraih penghargaan Top Digital Application – Banking (State Owned Banking) dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara.

Head Communication Department BTN, Rakhmat Baihaqi, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diterima bale by BTN menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital melalui inovasi yang semakin canggih.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada JawaPos.com yang telah memberikan apresiasi kepada industri perbankan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi BTN untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan kemudahan bagi nasabah.

"Pertama-tama saya terima kasih kepada Jawapos.com yang telah membuat industri di BTN untuk memotivasi kami untuk bekerja lebih bagus lagi, memberikan inovasi yang bagus lagi, yang canggih lagi sehingga memudahkan layanan di BTN,” ujar Rakhmat pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Kamis (30/7).

BTN berharap JawaPos.com terus menyelenggarakan ajang penghargaan serupa sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku industri, baik perbankan maupun sektor lainnya. Perseroan menilai penghargaan tersebut dapat mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita berharap Jawapos membuat inovasi-inovasi dengan acara-acara serupa dan memberikan apresiasi kepada industri, baik perbankan maupun industri lainnya, untuk memberikan semangat kepada kami melahirkan inovasi-inovasi baru bagi kami sendiri dan bagi kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Penghargaan Top Digital Application – Banking (State Owned Banking) menjadi bentuk apresiasi terhadap pengembangan layanan digital bale by BTN, yang terus dikembangkan untuk mendukung kemudahan layanan perbankan bagi nasabah.

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar menegaskan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga keberanian perusahaan untuk mengubah budaya kerja dan cara berpikir.