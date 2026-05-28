Jalur Transmisi Dinilai Jadi Titik Lemah Sistem Kelistrikan Nasional

JawaPos.com - Jalur transmisi dinilai masih menjadi titik lemah dalam sistem kelistrikan nasional. Perhatian pemerintah selama ini disebut lebih banyak tertuju pada pembangunan pembangkit, sementara penguatan transmisi justru berjalan lebih lambat akibat persoalan lahan, perizinan, hingga koordinasi lintas wilayah.

“Pembangkit sering menjadi perhatian utama, padahal transmisi memegang peran vital karena menjadi jalur utama penyaluran listrik dalam sistem interkoneksi,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio di Jakarta, Kamis (28/5).

Agus mengatakan, kejadian Blackout di Sumatra menjadi pengingat pemerintah untuk memperbaiki penguatan jaringan transmisi. Pasalnya, jaringan interkoneksi Sumatra yang membentang lintas provinsi membutuhkan transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas ke berbagai wilayah.

“Blackout di Sumatra harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi," terangnya.

Dikatakan Agus, pengembangan jaringan transmisi di Sumatra, termasuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV), telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru untuk memperkuat interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Namun, proyek transmisi berskala besar kerap tersendat akibat proses pembebasan lahan dan perizinan lintas wilayah.

“Pembangunan transmisi tidak hanya persoalan teknis. Ada proses pembebasan lahan, penyesuaian tata ruang, perizinan lintas wilayah, hingga komunikasi dengan masyarakat di sekitar jalur transmisi yang semuanya membutuhkan waktu dan koordinasi,” katanya.

Menurut Agus, semakin luas sistem interkoneksi Sumatra, kebutuhan terhadap penguatan jalur utama serta keandalan jalur penyaluran listrik antardaerah juga menjadi semakin penting.

Padahal, keterlambatan pembangunan transmisi membuat risiko gangguan sistem semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan listrik di Sumatra.