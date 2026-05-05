Munas II PAPDESI 2026, Menko Zulhas Dorong Percepatan Koperasi Desa Merah Putih

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). (Nurul/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sedang mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih. Untuk melakukan akselerasi tersebut, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, kepala desa, hingga TNI dalam mempercepat pembangunan desa dan penguatan program.

Hal itu yang menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) II PAPDESI Tahun 2026 di Aula Kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta Selatan, Senin (11/5). Munas dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

“Jadi koperasi itu orisinil gagasan Presiden. Kami ini yang memaparkan koperasi itu ke Bapak Presiden,” kata Zulhas, Senin (11/5).

Zulhas memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat aktif dalam menyukseskan program pemerintah. Terutama program unggulan seperti Koperasi Desa Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Parpol Non Parlemen Sebut Revisi UU Pemilu Perlu Segera Dibahas untuk Hadirkan Kepastian Hukum

“Kami kalau urusan Kopdes, urusan MBG, apa saja itu beliau dampingi terus. Pada akhirnya kita semua bekerja untuk rakyat, mari kita geser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan di desa-desa yang kita bina,” imbuhnya.

Ketua Umum PAN itu menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program pengembangan desa seperti desa wisata, desa ekspor, desa tematik hingga desa ketahanan pangan.

“Di Kemendes kami bisa dengan banyak pihak, nanti ada untuk desa wisata, desa ekspor, desa tematik, kemudian desa ketahanan pangan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan seluruh organisasi kepala desa memiliki rumah besar yang sama di Kementerian Desa. Seluruhnya harus bersinergi demi.pembangunan bangsa.

“Memang asosiasi desa itu banyak. Ada PAPDESI, APDESI Merah Putih, APDESI dan lainnya. Tapi satu rumahnya ada di Kementerian Desa,” kata Yandri.

Sementara Ketua Umum PAPDESI terpilih secara aklamasi periode 2026-2031, Wargiati menegaskan komitmen kepala desa untuk mendukung program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami akan selalu patuh dan tunduk tegak lurus untuk pemerintah dan program-programnya,” ujar Wargiati.

Ia mengatakan PAPDESI siap mengawal percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih karena diyakini memberi manfaat besar bagi masyarakat desa. “Kami yakin di desa-desa Kopdes itu sangat luar biasa manfaatnya untuk masyarakat,” tandasnya.

Menurutnya, program MBG mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Pasalnya program tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan, dengan penghasilan di atas Rp 2 juta bagi pekerjanya.

Sebagai informasi, dalam Munas Kedua Papdesi ini, Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Papdesi periode 2026 - 2031.