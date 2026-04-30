Sabik Aji Taufan
Kamis, 30 April 2026 | 20.15 WIB

Seluruh Korban Tabrakan KA Argo Bromo-KRL Sudah Terima Santunan, Segini Jumlah yang Dikeluarkan Jasa Raharja 

Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi saat menberikan santunan bagi korban tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL. (Istimewa)

Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi saat menberikan santunan bagi korban tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasa Raharja telah menyalurkan seluruh santunan bagi korban meninggal kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL. Santunan diserahkan kepada ahli waris sah setelah melalui tahapan verifikasi.

Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi mengatakan, perusahaan bekerja cepat dalam memproses klaim asuransi kecelekaan. Selain santunan, perusahaan juga telah menerbitkan surat jaminan kepada rumah sakit untuk proses perawatan medis korban luka.

“Jasa Raharja berkomitmen untuk memastikan seluruh santunan korban kecelakaan dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan transparan,” ujarnya, Kamis (30/4).

Dia menyampaikan, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan, termasuk dengan rumah sakit, kepolisian, serta keluarga korban, guna memastikan tidak ada hambatan dalam proses penyelesaian santunan.

“Setiap korban memiliki hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kami terus melakukan pendampingan kepada ahli waris agar proses administrasi dapat segera diselesaikan,” tambah Ariyandi.

Perusahaan pelat merah ini menegaskan bahwa negara hadir untuk warga yang tertimpa musibah. Oleh karena itu, pelayanan dilakukan seoptimal mungkin.

“Mudah-mudahan santunan ini dapat bermanfaat bagi keluarga. Dan tentunya kami menyampaikan duka cita serta mendoakan semoga keluarga diberikan ketabahan,” tandasnya. 

Masing-masing ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan sebesar Rp 50 juta sesuai ketentuan. Selain itu, melalui kerja sama dengan Jasaraharja Putera dan PT KAI, diberikan tambahan santunan sebesar Rp 40 juta. Jumlah keseluruhan yang diterima mencapai Rp 90 juta.

Sementara itu, untuk korban luka-luka, Jasa Raharja menjamin biaya perawatan hingga maksimal Rp 20 juta, serta tambahan jaminan hingga Rp 30 juta dari Jasaraharja Putera.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: Pengamat Desak Jalur DDT Cikarang segera Dikerjakan! - Image
Infrastruktur

Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: Pengamat Desak Jalur DDT Cikarang segera Dikerjakan!

Kamis, 30 April 2026 | 19.15 WIB

Pasca-Kecelakaan Maut Kereta Bekasi, BP BUMN Tinjau Langsung Layanan KAI: Harus Aman dan Nyaman! - Image
Ekonomi

Pasca-Kecelakaan Maut Kereta Bekasi, BP BUMN Tinjau Langsung Layanan KAI: Harus Aman dan Nyaman!

Kamis, 30 April 2026 | 19.00 WIB

Kritisi Pernyataan Menteri PPPA, DPR: Masalahnya Bukan Perempuan di Ujung, tapi Sistem Keselamatan Perkeretaapian - Image
Nasional

Kritisi Pernyataan Menteri PPPA, DPR: Masalahnya Bukan Perempuan di Ujung, tapi Sistem Keselamatan Perkeretaapian

Kamis, 30 April 2026 | 18.15 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

