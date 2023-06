Neraca Dagang Diprediksi Masih Surplus, tapi Menyusut

JawaPos.com - Surplus neraca perdagangan diperkirakan masih berlanjut. Meski jumlahnya akan menyusut. Sejalan dengan kinerja ekspor-impor yang melambat.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memproyeksi, surplus perdagangan menyusut menjadi USD3,07 miliar pada Mei 2033. Turun dari surplus di bulan sebelumnya sebesar USD 3,94 miliar.

Seiring dengan kinerja ekspor maupun impor yang masih mengalami kontraksi tahunan. Namun, mencatatkan pertumbuhan positif secara bulanan.

Faisal memperkirakan kinerja ekspor Indonesia akan minus 4,29 persen year-on-year (YoY) pada Mei 2023. Kontraksi tersebut disebabkan oleh penurunan harga komoditas dan risiko perlambatan ekonomi global.

"Di sisi lain secara bulanan, diperkirakan tumbuh sebesar 6,76 persen month-to-month (MtM) karena kegiatan ekonomi cenderung normal kembali pasca lebaran," terangnya, Rabu (14/6).

Begitu pula, pertumbuhan impor juga terkontraksi dengan laju yang lebih lambat. Yakni, minus 5,86 persen YoY. Kombinasi penurunan harga komoditas, kondisi ekonomi global yang lemah, dan tahun politik domestik memicu aksi wait and see. Sedangkan, dibanding April justru meningkat sebesar 14,15 persen MtM.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga memandang surplus neraca perdagangan makin menyusut di kisaran USD 3,1-3,3 miliar. Penurunan kinerja ekspor masih berlanjut karena resesi di Eropa dan perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor. Seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Korea Selatan.

Permintaan bahan baku di sektor otomotif, misalnya, AS dan Tiongkok melambat. Hal tersebut diakibatkan harga komoditas yang berkorelasi dengan industri turunan ikut alami koreksi tajam.

"Surplus memang semu ya, meski ekspor turun, tapi impor turun tajam juga dan ini bukan sinyal yang baik," ucap Bhima kepada Jawa Pos, tadi malam.

Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2023 turun ke level 50,3. Pelemahan itu bisa berlanjut ke beberapa bulan ke depan. Mengindikasi belanja bahan baku industri domestik ikut melambat.

"Sementara tekanan impor yang naik justru dari sisi migas karena kebutuhan bbm dalam negeri naik paska pelonggaran aktivitas masyarakat," tandasnya.