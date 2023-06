Mengenal MLN Algeria, Lapangan Migas Pertama yang Dioperasikan Pertamina di Tengah Gurun Sahara

JawaPos.com - PT - PT Pertamina (Persero) dalam upayanya memenuhi ketahanan energi nasional, tidak hanya mencari sumber energi di dalam negeri, tapi juga secara aktif mencari peluang di lapangan migas internasional.

Salah satunya adalah Menzel Ledjmet Nord (MLN) Oil Field Algeria, lapangan migas di Algeria yang telah dioperasikan secara penuh oleh Pertamina sejak Mei 2014.

“Inilah upaya Pertamina untuk memenuhi ketahanan energi nasional, bukan hanya dari domestik, tapi kita juga mencari peluang di luar negeri,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat melakukan kunjungan ke MLN yang dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (14/6).

Saat berkunjung dan bertemu dengan jajaran pekerja, Nicke menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh pekerja. Pasalnya, seluruh pekerja rela bekerja jauh dari Tanah Air, tepatnya di tengah Gurun Sahara.

“Saya sangat bangga kepada rekan-rekan sekalian, yang telah bekerja keras dalam memenuhi amanah negara dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, tentu tidak mudah dan banyak tantangannya,” ucap Nicke.

Nicke juga mengapresiasi kinerja MLN yang sejak beroperasi hingga saat ini berhasil menjaga zero fatality dan zero lost time incident dengan total man hours lebih dari 23 juta jam. Untuk diketahui, Menzel Ledjmet Nord (MLN) Oil Field berlokasi di Gurun Sahara, tepatnya sekitar 1000 Km di bagian tenggara dari Algiers, Ibu Kota Algeria.

MLN Algeria memiliki kapasitas minyak 35.000 BOPD, Rata-rata produksi minyak MLN pada Januari hingga Mei 2023 mencapai 14.875 Barel Oil Per Day (BOPD). Selain itu, dalam upayanya memenuhi kebutuhan energi baru terbarukan, hingga saat ini MLN telah memiliki 58 solar panel yang menghasilkan 1,141 KWH per tahun dan bisa menurunkan emisi 7.507 ton CO2 equivalen per tahun.

Dioperasikan oleh Pertamina Algeria EP (PAEP) sebagai anak perusahaan PT Pertamina Internasional EP (PIEP), Pertamina tercatat telah mengelola operasi MLN Oil Field secara penuh sejak 2014 dengan total participating interest sebesar 65 persen.

PIEP sendiri merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola wilayah kerja hulu Internasional. PIEP memainkan peranan kunci dalam bekerja sama dengan mitra luar negeri dan beroperasi di empat benua dan 12 negara untuk mendukung pencapaian Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia.