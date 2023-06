Platform Foundry Resmi Diluncurkan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital

JawaPos.com - Sebuah platform ekosistem yang menghubungkan para pemimpin inovasi di Indonesia, termasuk korporasi, pendiri teknologi, investor internasional, badan regulasi, serta mitra global bernama Foundry resmi diluncurkan.

Menurut Richie Wirjan, Direktur Foundry, seperti dikutip dari keterangan resminya, Jumat (9/6) menyebutkan bahwa pihaknya melihat bahwa begitu banyak peluang yang dapat dieksplorasi dalam era ekonomi digital saat ini dan nanti.

"Kami percaya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tidak terlepas dari peran penting para pemain di industri ini. Maka Foundry hadir menjadi sebuah wadah yang menghubungkan para pemimpin inovasi di berbagai sektor, mendorong kolaborasi dan pertumbuhan industri secara bersama-sama sehingga dapat membawa dampak yang transformatif untuk bangsa kita Indonesia," beber Richie.

Ini untuk pertama kalinya acara Foundry Mixer diadakan dengan tema "Indonesia Tech Investment: Unlocking The World's Best Kept Secret", menghubungkan lebih dari 200 undangan dari berbagai industri, termasuk para direksi korporasi, pengusaha, investor, key decision makers, dan founder startup.

Foundry sendiri merupakan gagasan yang diinisiasikan oleh Andy Zain, Managing Partner Kejora Capital dan Billy Boen, Founder Young On Top.

Pada edisi pertama Foundry Mixer, menampilkan Pameran StartupVault, Networking Nights, dan Diskusi Panel yang membahas investasi teknologi di Indonesia dan menggambarkan masa depan digital negara ini.

Dimana sejalan dengan berkembangnya ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan terus meningkat, tren investasi startup Indonesia dan optimisme dari para investor, serta fakta bahwa Indonesia terus menjadi pasar utama bagi beberapa unicorn berskala regional.

Richie menambahkan bahwa pihaknya sangat senang melihat antusiasme tinggi dari berbagai stakeholders terhadap Foundry dan kami percaya bahwa inisiatif ini akan terus berkembang lewat berbagai kerjasama.

"Kami sebagai ekosistem Foundry sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi untuk bersama-sama menumbuhkan industri, terutama di sektor teknologi dan digital Indonesia," pungkas Richie.