Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Dasar RAPBN 2024, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga ICP

Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3–5,7 persen disesuaikan menjadi sebesar 5,1–5,7 persen. Revisi ini dilakukan agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal.

"Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik," kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI dan Ketua DK OJK, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).

Ia juga menjelaskan bahwa inflasi diproyeksikan sebesar 2,5±1 persen sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Sementara, nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700–15.200 per Dolar Amerika Serikat.

Asumsi nilai tukar yang disepakai, kata Sri Mulyani, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio dan suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49–6,91 persen.

Sementara itu, hasil rapat kerja pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar USD 75–80 per barel, lifting minyak bumi sebesar USD 615–640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030–1.036 ribu barel setara minyak per hari.

"Upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global," jelasnya.

Selanjutnya, efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan sustainable dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.

Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91–10,18 persen terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92–10,2 persen terhadap PDB. Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh.

Terutama untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, mulai dari penurunan kemiskinan 6,5–7,5 persen, dan rasio gini 0,374–0,377. "Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0–5,7 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99–74,02, Nilai Tukar Petani (NTP) 105–108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107–110," tandasnya.