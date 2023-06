Harga Minyak Mentah Dunia Naik 2 Persen Imbas Rencana Arab Pangkas Produksi 1 Juta Bpd Mulai Juli

JawaPos.com - Harga minyak melonjak capai 2 persen per barel pada hari Senin (5/6) setelah pengekspor utama dunia Arab Saudi berencana untuk memangkas produksi sebesar 1 juta barel per hari (Bpd) mulai Juli. Kebijakan ini dilakukan untuk menangkal hambatan ekonomi makro yang telah menekan pasar.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent berjangka berada di USD 77,64 per barel, naik USD 1,51 atau 2 persen pada 0014 GMT setelah sebelumnya mencapai sesi tertinggi USD 78,73 per barel.

Minyak mentah West Texas Intermediate AS naik USD 1,41 atau 2 persen menjadi USD 73,15 per barel, setelah menyentuh intraday high USS 75,06 per barel.

Kedua kontrak memperpanjang kenaikan setelah naik lebih dari 2 persen pada hari Jumat karena Kementerian Energi Saudi mengatakan pada hari Minggu bahwa produksinya akan turun menjadi 9 juta barel per hari (bpd) pada bulan Juli dari sekitar 10 juta bpd pada bulan Mei.

Pemotongan sukarela yang dijanjikan oleh Saudi berada di atas kesepakatan yang lebih luas oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutu mereka termasuk Rusia atau OPEC+ untuk membatasi pasokan hingga 2024 karena kelompok tersebut berusaha untuk meningkatkan harga minyak yang lesu.

OPEC+ memompa sekitar 40 persen minyak mentah dunia dan melakukan pemotongan sebesar 3,66 juta barel per hari, sebesar 3,6 persen dari permintaan global.

"Langkah Arab Saudi kemungkinan akan mengejutkan, mengingat perubahan kuota terbaru hanya berlaku selama sebulan," kata analis ANZ dalam sebuah catatan.

"Pasar minyak sekarang terlihat akan semakin ketat di paruh kedua tahun ini," imbuhnya.

Konsultan Rystad Energy mengatakan pemotongan tambahan oleh Saudi kemungkinan akan memperdalam defisit pasar menjadi lebih dari 3 juta barel per hari pada Juli, yang dapat mendorong harga lebih tinggi dalam beberapa minggu mendatang.

Sementara itu, di Amerika Serikat, jumlah rig minyak yang beroperasi merosot 15 menjadi 555 rig minggu lalu, terendah sejak April 2022, kata Baker Hughes Co (BKR.O) dalam laporan mingguannya pada hari Jumat.

Pengeboran telah melambat sejak Desember karena harga yang lebih lemah, biaya yang lebih tinggi dan karena perusahaan mengalihkan pengeluaran untuk membayar pemegang saham.