First Media Kembali Hadirkan Baking Class bersama Chef Yuda Bustara

"Setelah sebelumnya kami melihat sambutan yang positif dari pelanggan di Surabaya, kini kami mengundang partisipasi pelanggan di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam semangat #LebihKencangLebihBebas untuk mengikuti kegiatan Baking Class membuat salah satu First Media Signature Cakes, yaitu JOYfully Cake yang memvisualisasikan serunya layanan First Media ," kata Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/6).

Melalui acara Baking Class ini, First Media mengundang partisipasi pelanggan untuk me-recreate salah satu First Media Signature Cakes yang baru saja diluncurkan di Surabaya yaitu JOYfully Cake. Selain itu, First Media Signature Cakes lainnya adalah STREAMberry Cheese Cake dan STARcrumble Cake.