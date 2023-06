Tawaran Multipolar Technology Penuhi Automasi Perusahaan untuk Tingkatkan Layanan ke Pelanggan

JawaPos.com – Perkembangan teknologi informasi (TI) yang demikian pesat penuntut pelaku bisnis untuk adaptif terhadap perkembangan terbaru sehingga mamu memenuhi kebutuhan pelanggannya. Untuk itu, dibutuhkan inovasi yang lebih cepat, efisien, dan mentransformasi operasional TI yang terus berubah dengan memberikan visibilitas terhadap infrastruktur dan aplikasi yang dimiliki.

Memenuhi kebutuhan itu, PT Multipolar Technology Tbk (IDX: MLPT) menawarkan solusi yang sangat lengkap dan terintegrasi dalam modul-modul teknologi automasi dan integrasi yang memberikan enterprise observability, automasi dalam operasional, dan integrasi layanan bisnis digital untuk membawa bisnis ke level yang lebih tinggi.

Director Enterprise Application Services Business Multipolar Technology, Jip Ivan Sutanto dalam seminar “Accelerate Growth and Performance with IT Automation and Integration” di Pullman Jakarta Thamrin, menyebutkan solusi-solusi seperti IBM AIOPs, IBM Robotic Process Automation (RPA), dan IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi perusahaan.

“Seperti kita ketahui, digitalisasi bisnis perusahaan sudah menjadi sebuah keharusan. Tapi, apa jadinya jika digitalisasi itu dilakukan oleh masing-masing divisi dengan tools dan keahlian yang berbeda-berbeda? Tentu saja akan menyulitkan perusahaan, terutama pada saat hendak mengambil keputusan penting,” ungkapnya.

Dengan AIOps, perusahaan dapat meningkatkan performa aplikasi dan menyederhanakan pengoperasian secara bersamaan dan otomatis. AIOPs merupakan solusi berbasis Machine Learning yang membantu perusahaan mengintegrasikan aplikasi bisnis dengan nyaris tanpa gangguan.

Sementara aktivitas aplikasi bisnis yang sifatnya berulang (repetitif) dapat dikelola menggunakan solusi RPA yang mampu mengautomasi tugas berulang menggunakan robot. RPA menjamin kecepatan, kepraktisan, keakurasian data, meskipun melibatkan data dalam jumlah besar (big data). Karena didukung teknologi kecerdasan buatan, RPA juga berfungsi untuk menangkal error seperti yang lazim apabila dilakukan oleh manusia (human error).

Jadi, membuka e-mail dan lampirannya, masuk ke web atau aplikasi, memindahkan file dan folder, copy paste, mengisi formulir, membaca dan menulis database, mengoneksikan ke sistem Application Programming Interface (API), membuat kalkulasi, mengumpulkan statistik media sosial, dan lainnya dapat dilakukan secara otomatis menggunakan solusi RPA.

Misalnya, Jip Ivan mecontohkan, mengirimkan e-mail ke banyak vendor yang secara manual menghabiskan waktu 10 menit, dengan RPA dapat dilakukan hanya dalam waktu 10 detik. Mengompilasi pesan dan data yang jika dilakukan secara konvensional membutuhkan waktu 20 menit, dengan RPA hanya 10 detik.

Bukan hanya sistem aplikasi internal perusahaan yang harus diintegrasikan, dengan ekosistem industrinya pun demikian. “Perusahaan fintech, perbankan, atau lainnya kalau mau beroperasi lama harus terintegrasi dengan ekosistemnya. Pengintegrasian itulah yang dipermudah oleh solusi IBM Cloud Pak for Integration,” kata Elen, Department Head of Middleware Cloud Platform Solution Multipolar Technology.

Cloud Pak for Integration adalah platform integrasi hybrid yang mendukung berbagai model integrasi secara komprehensif dan terpadu. Oleh sebab itu, agar mampu memenuhi tuntutan pelanggan yang semakin kompleks sekaligus menekan biaya operasional dan mendongkrak return on invetment (ROI), memanfaatkan tiga solusi yang ditawarkan oleh Multipolar Technology tersebut merupakan jawaban yang tepat.