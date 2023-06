BBM Semua Merek Kompak Turun Harga, Sekarang Jadi Segini

JawaPos.com-Seluruh SPBU, baik milik pemerintah dan swasta telah melakukan penyesuaian harga per 1 Juni 2023. Mulai dari Pertamina, Shell, Vivo dan BP terpantau kompak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijualnya.

Baca Juga: Dituding Netizen 'Jual Diri' Sambil Sekolah di Inggris, Anak Nikita Mirzani Beri Jawaban Menohok

Dilihat dari laman resmi PT Pertamina (Persero), seluruh BBM nonsubsidi tercatat turun sementara Pertalite dan Solar masih di harga yang sama. Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax menjadi Rp 12.500 dari sebelumnya Rp 13.300 per liter. Harga tersebut berlaku untuk wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Kemudian, Pertamax Turbo turun menjadi Rp 13.600 per liter dari sebelumnya Rp 15.000 per liter. Harga BBM jenis Dexlite turun menjadi Rp 12.650 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.700 per liter dan harga Pertamina Dex turun menjadi Rp 13.250 per liter dari sebelumnya Rp 14.600 per liter.

Selanjutnya, penurunan harga juga berlaku untuk seluruh jenis BBM Shell. Khusus di DKI Jakarta misalnya, Shell Super turun menjadi Rp 12.630 per liter dari sebelumnya Rp 13.990 per liter. Lalu BBM Shell V-Power turun menjadi Rp 13.400 per liter dari sebelumnya Rp 14.850 per liter, Shell V-Power Diesel turun menjadi Rp 13.290 per liter dari sebelumnya Rp 14.640 per liter dan Shell V-Power Nitro+ turun drastis menjadi Rp 13.670 per liter dari sebelumnya Rp 15.120 per liter.

Kemudian, harga BBM BP jenis BP Ultimate mengalami penurunan dari semula Rp 13.900 per liter menjadi Rp 13.900 per liter. Lalu, harga BBM BP 92 turun menjadi Rp 12.630 per liter dari sebelumnya Rp 13.990 per liter dan BP Diesel turun dari semula Rp 13.700 per liter menjadi Rp 12.650 per liter.

Baca Juga: Adnan/Nita Dapat Banyak Pembalajaran Berharga usai Tumbang di Thailand Open 2023

Sementara itu, harga BBM di SPBU Vivo juga terpantau turun untuk semua jenisnya. Seperti jenis Revvo 90 yang turun menjadi Rp 11.200 per liter dari sebelumnya Rp 11.800 per liter. BBM Revvo 92 turun menjadi Rp 12.400 per liter dari sebelumnya Rp 13.926 per liter dan BBM Revvo 95 turun menjadi Rp 13.200 per liter dari sebelumnya Rp 14.651

Lebih lengkap berikut ini daftar harga baru BBM di SPBU berbagai merek per 1 Juni 2023:

Pertamina

- Pertalite: Rp 10.000 per liter

- Bio Solar Rp 6.800 per liter