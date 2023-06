SRC Perkuat Jaringan Toko Kelontong Lewat Ekosistem Digital

JawaPos.com – Pemerintah maupun dunia usaha terus mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga bisa terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya dilakukan Sampoerna Retail Community (SRC) yang mendukung pembinaan UMKM lewat toko kelontong lewat PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS).

Terbaru, SRCIS melanjutkan perannya dalam pembinaan UMKM Toko Kelontong di Indonesia melalui pembaruan ekosistem digital SRC sehingga memberikan dukungan yang lebih baik sesuai kebutuhan toko kelontong, para mitranya, dan pelanggannya.

SCRIS meluncurkan ekosistem digital AYO by SRC bersamaan dengan perayaan hari ulang tahunnya (HUT) ke-15 di Semarang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh ribuan pemilik toko, mitra, dan konsumen setia toko-toko SRC. Rangkaian aplikasi ini menempatkan berbagai fitur inovatif terbaru untuk memudahkan seluruh ekosistem SRC dalam menjalankan usaha hingga berbelanja.

Direktur SRCIS Rima Tanago mengatakan, pihaknya sangat bersyukur karena SRC dapat berkontribusi dalam mendukung perekonomian Indonesia, utamanya dalam mendukung kemajuan UMKM toko kelontong, seperti dalam hal transformasi digital.

“Lima belas tahun bukan waktu yang singkat dalam proses pembinaan UMKM toko kelontong. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, mitra, masyarakat, serta para pemilik Toko SRC yang selalu siap bekolaborasi,” kata Rima dalam keterangannya, Rabu (31/5).

Rima menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melanjutkan kontribusi SRC bagi perekonomian nasional. Oleh karenanya, pada ulang tahun ke-15 ini, SRC meluncurkan inovasi dan memberikan wajah baru untuk ekosistem digital AYO by SRC.

“Inovasi dan wajah baru tersebut ditujukan agar SRC dapat semakin memperkuat ekosistem digital penunjang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dan juga konsumen dalam berbelanja berbagai kebutuhannya,” ujar Rima.

Ia berharap, ekosistem digital AYO by SRC yang makin lengkap dan mudah diakses ini, mampu mendorong 225 ribu toko SRC yang tergabung dalam 7.000 paguyuban, serta 6.100 Mitra SRC yang tersebar di seluruh Indonesia agar menjadi lebih maju.

“Untuk itu, di momen ulang tahun SRC ini, kami juga mengajak seluruh Mitra SRC, Toko SRC, pelanggan Toko SRC, partner strategis, dan masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik,” ucap Rima.

Adapun AYO by SRC terdiri dari tiga aplikasi. Pertama My AYO by SRC yang disediakan bagi para pelanggan Toko SRC, AYO MITRA by SRC yang diperuntukkan bagi para mitra usaha atau pengusaha grosir, dan AYO TOKO by SRC yang ditujukan bagi para toko kelontong.

Ke depannya, Rima berharap SRC dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi UMKM toko kelontong yang terus berinovasi, bergerak maju, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

“Perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman memberikan kami motivasi untuk terus aktif memajukan SRC. Kehadiran SRC di tengah masyarakat diharapkan akan memberikan manfaat besar yang tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus bertambah dan meluas secara progresif dalam jangka panjang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Saleh mengapresiasi perjalanan 15 tahun transformasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh SRC untuk UMKM Indonesia Jadi Lebih Baik.