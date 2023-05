Sandi Sebut OK OCE Sudah 8 Tahun Jadi Ujung Tombak Perekonomian Desa

JawaPos.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan program OK OCE yang dia buat pada 8 tahun lalu masih menjadi buah bibir masyarakat. Dia bahkan terkejut saat kegiatan kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur banyak yang memberikan simbol tangan OK OCE.

Dalam acara talkshow #DemiIndonesia, Founder OK OCE ini merasa senang sudah 8 tahun OK OCE masih eksis membantu perekonomian warga. Dari program ini juga bisa membentuk para wirausahawan.

“OK OCE ini saya lakukan 8 tahun yang lalu sebagai sebuah gerakan One Kecamatan One Center For Enterpreneurship. Di setiap desa - desa wisata memiliki kewirausahaan yang menjadi ujung tombak di Sumenep ada desa wisata, di Mojokerto kita lihat bagaimana sentra - sentra Ekonomi Kreatif dan desa-desa wisata itu berkembang," ujar Sandi, Senin (29/5).

Menurut Sandi, OK OCE memberikan gerakan relevansi kepada masyarakat. OK OCE merupakan gerakan sosial menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.

Sementara itu, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi mengatakan, gerakan sosial OK OCE semakin meluas dikarenakan bukan hanya ada di Jakarta saja melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Program ini juga berfokus pada pembentukan lapangan kerja.

“OK OCE bergerak fokus dalam menciptakan lapangan kerja, sehingga kami juga bermitra dengan Pemerintahan seperti Bangka Belitung misalnya, kemudian Universitas, hingga SMK," kata Iim Rusyamsi.

Ia optimis dengan semakin menggaungkan gerakan sosial tersebut generasi muda Indonesia semakin banyak yang terjun langsung menjadi wirausaha. Dengan begitu bisa mendorong perekonomian negara.

"OK OCE diharapakan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendorong penciptaan SDM unggul dengan mindset wirausaha," pungkasnya.