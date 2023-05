Harga Minyak Mentah Dunia Naik Usai AS Sepakat Menangguhkan Plafon Utang

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia naik pada awal perdagangan Asia pada Senin (29/5) setelah para pemimpin Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan plafon utang tentatif yang kemungkinan mencegah default di ekonomi terbesar dunia dan konsumen minyak.

Mengutip Reuters, minyak mentah Brent berjangka naik 39 sen atau 0,5 persen menjadi USD 77,34 per barel pada 2317 GMT. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS berada di USD 73,12 per barel, naik 45 sen atau 0,6 persen.

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy pada hari Sabtu mencapai kesepakatan prinsip untuk menangguhkan plafon utang USD 31,4 triliun. Kedua pemimpin menyatakan keyakinannya pada hari Minggu bahwa anggota Partai Demokrat dan Partai Republik akan memberikan suara untuk mendukung kesepakatan tersebut.

Namun bantuan untuk pasar keuangan global dapat berumur pendek setelah kesepakatan disetujui. Departemen Keuangan AS diperkirakan akan menerbitkan obligasi yang akan semakin memperketat likuiditas dan membuat pendanaan lebih mahal bagi perusahaan yang sudah terhuyung-huyung akibat suku bunga tinggi.

Pekan lalu, Brent dan WTI membukukan kenaikan mingguan kedua berturut-turut lebih dari 1 persen pada kemajuan pembicaraan plafon utang AS dan setelah Menteri Energi Saudi memperingatkan short-seller bertaruh harga minyak akan jatuh untuk "hati-hati".

Beberapa investor menganggap peringatan itu sebagai sinyal bahwa OPEC+, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, mempertimbangkan pengurangan produksi lebih lanjut pada pertemuan pada 4 Juni.

Namun, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan, pekan lalu dia mengharapkan tidak ada langkah baru dari OPEC+ karena keputusan pengurangan produksi sukarela dibuat hanya sebulan yang lalu.

Perusahaan energi AS memangkas rig untuk minggu keempat berturut-turut, dengan rig minyak turun lima menjadi 570 minggu lalu ke level terendah sejak Mei 2022, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes Co (BKR.O) dalam laporan mingguannya pada hari Jumat.

Investor mencermati data manufaktur dan jasa Tiongkok minggu ini serta data nonfarm payroll AS pada hari Jumat untuk sinyal pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak.