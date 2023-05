Harga Minyak Mentah Dunia Naik Usai Arab Saudi Ingatkan Spekulan Soal Pengurangan Produksi OPEC+

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia naik pada Selasa atau Rabu pagi waktu Indonesia di tengah perkiraan pasokan bensin lebih ketat dan Arab Saudi yang beri peringatan kepada spekulan minyak soal prospek pengurangan produksi OPEC+ lebih lanjut.

Mengutip Reuters, minyak mentah Brent berjangka naik 85 sen atau 1,1 persen menjadi menetap di USD 76,84 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir di USD 72,91 per barel, naik 86 sen atau 1,2 persen.

Kedua tolok ukur memperpanjang kenaikan menjadi sekitar 2 persen dalam perdagangan pasca-penyelesaian, setelah angka dari American Petroleum Institute (API) menunjukkan penurunan besar dalam minyak mentah dan bensin minggu lalu.

Jika data persediaan resmi dari Administrasi Informasi Energi, yang akan dirilis pada hari Rabu, mengkonfirmasi angka badan industri, persediaan bensin AS akan turun untuk minggu ketiga berturut-turut ke level terendah sejak 2014.

Liburan Hari Peringatan, tahun ini pada tanggal 29 Mei, secara tradisional menandai awal perjalanan puncak musim panas AS. Bensin berjangka AS <RBc1> naik 2 persen pada hari Selasa.

Pemotongan produksi oleh beberapa anggota OPEC+ mulai berlaku bulan ini. Kekhawatiran akan tekanan pasokan meningkat setelah menteri energi Arab Saudi mengatakan dia akan mempertahankan short seller atau mereka yang bertaruh bahwa harga akan turun "ouching" dan mengatakan kepada mereka untuk hati-hati.

Komentar tersebut dapat berarti Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia akan mempertimbangkan pengurangan produksi lebih lanjut pada pertemuan pada 4 Juni, kata analis OANDA Craig Erlam.

Erlam menambahkan harga minyak mentah Brent perlu naik di atas USD 77,50 per barel untuk menandakan pergeseran sentimen.

"Tentu saja, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata dan pedagang belum terlalu terhalang oleh kata-katanya, meskipun grup tersebut telah mengumumkan dua pemotongan yang cukup besar pada tahun lalu yang sempat mengguncang pasar," kata Erlam.

Beberapa merasa kenaikan minyak dibatasi oleh kegelisahan plafon utang AS. Putaran lain pembicaraan plafon utang berakhir pada hari Selasa tanpa tanda-tanda kemajuan karena tenggat waktu untuk menaikkan batas pinjaman pemerintah USD 31,4 triliun atau risiko gagal bayar semakin dekat.