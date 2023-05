Jadi Ladang Bisnis Baru, FMC Mulai Dilirik Banyak Operator Seluler

- Saat ini beberapa operator seluler ( opsel ) mulai menggarap sektor bisnis Fixed Mobile Convergence atau FMC . Layanan ini digadang-gadang bisa menjadi mesin pertumbuhan keuangan terbaru bagi operator telekomunikasi di tengah tekanan terus menurunnya Average Revenue Per User ( ARPU ) karena perang harga dan saturasi di layanan seluler.

Dalam kesempatan yang sama, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza mengakui, FMC adalah bisnis baru bagi perusahaan operator. Diungkapkannya, saat ini kondisi industri telekomunikasi selama 10 tahun terakhir pertumbuhannya hanya dua persen dengan belanja modal terus meningkat dan Earning Before Interest Tax and Depreciation (EBITDA) yang tertekan.

Reza mejelaskan, bagi Telkom, harus ada bisnis baru yang menguntungkan masyakarat dan juga negara. Telkom sendiri melihat besarnya peluang pasar di fixed broadband karena penetrasinya baru 14 persen dibanding mobile broadband (wireless). "Kalau dengan FMC ini kita bisa dapat next lima juta pelanggan dalam satu tahun pertama. Bayangkan kalau kita gabungkan Indihome dengan Orbit nanti yang kick off pemasarannya akan dilakukan pada Agustus mendatang," ujar Reza dalam acara sama.

Dijelaskannya, pencapaian target lima juta pelanggan dilakukan dengan cross selling, baik untuk pengguna Indihome dan pengguna Telkomsel . Pemasarannya juga tidak akan massif karena akan menggunakan skema one on one selling. Serta sasaran utamanya adalah pengguna keluarga.